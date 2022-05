Nur eine Handvoll Badegäste waren am Sonntagnachmittag im Wasser. Nach zwei Corona-Jahren gibt es nun keinen Einschränkungen mehr. Foto: C. Beck

Sinsheim. (cbe) Der Andrang im Freibad hielt sich zur Eröffnung am 1. Mai in Grenzen. Viel los war dafür rund um das Freibad-Bistro "H20", das am Sonntag unter neuer Leitung eröffnet wurde.

Es gehe darum, dass das Bistro belebter ist als bisher, sagt Edyta Jagielka. Vielen ist sie bekannt aus dem "Quints". Im "H20" hat sie die Karte erweitert und hat mehrere Zielgruppen im Blick: Neben Freibad-Besuchern und jenen, die einfach so einkehren, will sie auch Radfahrer bewirten sowie Gäste, die mit dem Wohnmobil auf dem danebenliegenden Platz vor Ort sind. Zwölf Personen sind in ihrem Team: neben Schülern und Studenten auch Festangestellte, darunter der in der Region bekannte Koch Markus Kleindienst. Täglich von 9 bis 20 Uhr ist das Bistro geöffnet, im Sommer eventuell auch länger. Zur Eröffnung spielte die Band "Flugrost", zahlreiche Gäste füllten den Platz vor dem Freibad.

Auf dem Freibad-Vorplatz sorgte „Flugrost“ für Stimmung, zur Bistro-Eröffnung kamen viele Leute. Foto: C. Beck

Drinnen war es deutlich übersichtlicher, was auch am Wetter gelegen haben dürfte. "Im Freibad ist es cool, egal wie kalt es ist", sagt der 13-jährige Nils Adler, der mit seinem 14-jährigen Freund Hakan Frödert schwimmt und vom Sprungturm ins Becken springt. 23 Grad Celsius hat das Badewasser, teilt Freibadleiter Fabian Zimmer mit, erzeugt mittels Fernwärme und Solarenergie. "Es wird eine Saison ohne Einschränkungen", betont Zimmer. Eintrittskarten können also wieder ganz regulär im Eingangsbereich gelöst werden, auch wenn das am Sonntag dem einen oder anderen Gast etwas Geduld abverlangte. Keine Einschränkungen heißt auch: Im Gegensatz zu den zwei vergangenen Jahren sprudelt aus den Duschen wieder warmes Wasser, was Stammgast Manuela Katsch freut.

Froh und dankbar für das uneingeschränkte Schwimmvergnügen sind Brit Sonnenbichler und Bärbel Fischer: "Wir freuen uns, dass wie endlich ohne Corona-Einschränkungen wieder schwimmen können", sagt Sonnebichler, die sich und andere Besucher als "leidenschaftliche Anschwimmer" bezeichnet. Ein Freibad sei in manchen Städten nichts Selbstverständliches mehr, sagt Fischer und meint: "Ich würde auch bei einem Grad weniger schwimmen gehen." Sonnebichler hat auch noch ein paar Ideen, um das Bad noch attraktiver zu machen: Nachtschwimmen mit Kerzen und Livemusik auf einem Floß würden ihr gefallen.