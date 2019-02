Von Tim Kegel

Sinsheim. Beim letzten Stadtfest im Juli kamen sie auf die Idee: Sinsheims älteste Boygroup hatte gespielt - die Lehman Brothers vor dem Eiscafé Roma - und das Durchschnittsalter auf der Gasse näherte sich mit der Dunkelheit erst den 30, dann den 25 Jahren. Subwoofer wurden aufgebaut, erinnert sich Joachim, in der Nähe vom Quint’s Restaurant, "eine Riesendisco". Dann die Einsicht: "Karl", hat Joachim damals gesagt, "Karl, für Leute wie uns wird’s in Sinsheim schwer. Für uns gibt es nichts."

Joachim ist Joachim Müller, 64, Kaufmann, Rentner, lebensfroh, Wahl-Sinsheimer, überzeugter "Innenstädtler". Karl ist Karl Schramm, 62, Musiker und Komponist, Krankenpfleger und Erzieher - und ansonsten dasselbe wie Joachim. Das Leben lieben sie, das Städtchen und die Menschen hier, Musik und Tanzen, Lachen und Kultur, Freunde und gute Unterhaltungen bei einem gepflegten Drink. Eigentlich so, wie schon mit 17. Und mit 37. Und mit grauen Schläfen. Und weil ihnen kein besserer Name einfiel, nannten sie die Fete, die am Stadtfest-Abend geboren wurde, dann "Best Ager Party" - oder genau genommen die "1. Sinsheimer Best Ager Discoparty". Am 27. Januar soll sie steigen, im Ehrstädter Hotel Kamps. Natürlich ein Samstag, "weil gute Partys an einem Samstag sind. Punkt", sagt Joachim. "Richtig", sagt Karl.

Und tatsächlich: Schaut man sich um, gibt es in Sinsheim viele Menschen wie die beiden. Und relativ wenige Angebote, um zu feiern. Klar, das Würfeltheater werde ja gerade umgebaut, schildert Karl Schramm, aber auch die Luft in Sachen Rockkneipen sei auffällig dünner geworden. Gemeint sei aber etwas anderes, gemeint sei schon "das, was draufsteht", nämlich Disco. Etwas, wo es auch mal laut ist, wo es schummrig ist, ein Musikmix vom Band kommt, wo man Leute trifft, neue und bekannte. "Aus dem Kinki-Alter", sagt Joachim Müller, "ist aber selbst meine Tochter schon länger raus."

Eine Discokugel sei schon besorgt, erzählt Karl Schramm, den viele von verschiedensten Musikprojekten im ganzen Rhein-Neckar-Kreis kennen. Joachim Müller, den auch viele kennen, kann von sich behaupten, dass er nicht zu dick aufträgt, wenn er sagt, er habe viel Musik gehört und einen "ganz guten" Musikgeschmack. Einige wissen, dass der kleine Mann mit dem Mantel und den Ledersohlen gut singen kann. Christiane Kamps - einige Jahre jünger - und ihr Hotel seien ins Spiel gekommen, "weil das so schön unkompliziert gewesen" sei, schildern die Partymacher: "Kein großes Herumgemache, ein paar Schallplatten, Getränke, Häppchen, ein Saal - und die Sache ist gegessen."

Karl und Joachim haben was klarzustellen: Das, was ihnen vorschwebt, solle besser nicht als klassische Ü-50-Party missverstanden werden: "Unsere Kinder um die 30", sagen sie, "würden sich nicht schämen und vielleicht auch ein Bier trinken in dem Kreis", den sie ansprechen wollen. Und um nicht noch weiter um den heißen Brei rumzureden: Laut soll es werden, aber kein Krach; durchaus sexy, aber keine Orgie; für Leute im besten Alter, "aber eher ungeeignet für Rollatoren". Die Musik schließe nichts kategorisch aus, außer vielleicht Helene Fischer und Andrea Berg; sie höre auch nicht bei 1969 auf, sondern fange dort eher an. "Da laufen Sachen", sagt Joachim Müller, "aus den Fünfzigern bis in die 2000er".

"Gibt es eine Klientel, einen Bedarf an so was?" Das fragen sich Joachim und Karl zurzeit. Falls ja, spreche einiges dafür, eine zweite, eine dritte "Sinsheimer Best Ager Disco" aufzuziehen. Und es sieht gut aus: Karl Schramm, der auf seinem Facebook-Account Werbung macht, spricht von 30 Anmeldungen. Diese seien notwendig. Bei etwas mehr als dem Doppelten davon wäre die Location schon "gut gefüllt".

Aber ist Ehrstädt nicht ein bisschen weit weg? "Es gibt einen Taxidienst nach Sinsheim", sagt Karl Schramm. Außerdem finde die Veranstaltung ja in einem Hotel statt. Eintritt verlangen wollen Karl und Joachim nicht, "aber ein Kässlein aufstellen".

Info: 1. Sinsheimer Best Ager Disco; Samstag, 27. Januar, 20 Uhr, Hotel Kamps, Sinsheim-Ehrstädt. Reservierungen unter Telefon 07266 / 913900.