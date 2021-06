Von Christiane Barth

Sinsheim. Wenn das Sinsheimer Kino Citydome nach Monaten der Ungewissheit am 1. Juli wieder öffnet, dann werben die Betreiber auch mit mehr Komfort und einigen Neuerungen um Kunden. Zurzeit laufen umfassende Renovierungsarbeiten im Foyer. Zur Eröffnung laufen unter anderem einige Horrorfilme. Und: Wie viele Bereiche des Lebens wird auch der Kinobesuch künftig teurer.

Rund eine halbe Million Euro nehmen die Betreiber nach eigener Aussage in die Hand, um das Citydome zu modernisieren. Kurz vor der Wiedereröffnung, auf die Inhaber, Kinoleiter und Freunde der großen Leinwand lange warten mussten, wird noch einmal so einiges im Haus umgekrempelt. Seit etwa vier Jahren werden Gebäude, Technik und Inventar beständig erneuert. Nach dem monatelangen Lockdown, in dem keine Kasse klingelte, wirkt die neuerliche Investition durchaus mutig, zumal die Sanierung exakt in die Zeit explodierender Rohstoffpreise fällt, was die Kosten zusätzlich nach oben treibt.

Doch die Überbrückungshilfen und Gelder der Filmförderungsanstalt sind geflossen, teilt Kinoleiter Frank Krause mit, der nun mehr Komfort, eine bessere Übertragungsqualität und einige optische Verbesserungen bieten will. Kunden könnten zum Beispiel bald schon vor dem Besuch über eine App Popcorn oder Nachos bestellen. Die gewohnten Eintrittstickets wird es nicht mehr geben, stattdessen legitimiert sich der Gast mit einem QR-Code per Bon.

"Geht ja nicht anders", rechtfertigt Krause die Anhebung der Kosten; nicht nur der Eintritt, auch die Snacks würden teurer: "Der Mais für das Popcorn kommt ja aus Amerika", schildert Krause. Dort sei das Getreide knapp und teurer geworden. Die um rund 35 Prozent gestiegenen Einkaufspreise der Lieferanten müsse man an den Gast weitergeben. "Sonst können wir gleich wieder zumachen", bangt Krause, betont aber, dass das künftig angebotene Produkt "deutlich besser" sei. Auch für den Projektor, der den 4K-Standard bei der digitalen Wiedergabe von Kinofilmen nutzt und dessen Kosten im sechsstelligen Bereich liegen, müsse nun deutlich mehr Geld als ursprünglich geplant in die Hand genommen, wie Krause sagt.

Das Programm zur Wiedereröffnung steht inzwischen fest: Es laufen zunächst der Science-Fiction-Film "Godzilla vs. Kong", die Horrorfilme "A Quiet Place 2" und "Conjuring 3", die Komödie "Catweazle" mit Otto Waalkes, die Kinderfilme "Peter Hase" und "Mein Freund Poly" sowie der Zeichentrickfilm "100 Prozent Wolf".

Mit Romantikkomödien sehe es derzeit mau aus, gesteht Krause. Hoffnung macht er jedoch mit dem für den Herbst angedachten Streifen "Wunderschön" von Karoline Herfurth. "Der wird richtig gut", ist er überzeugt und fügt an: "Es kommen noch einige weitere Herzschmerz-Filme." Dass der neue, mehrfach verschobene "James Bond" im September anlaufen wird, hält Krause für sehr wahrscheinlich, wenn auch der Online-Riese Amazon, der auch auf Streaming-Spuren wandelt, gerade das für den künftigen "Bond"-Streifen zuständige MGM-Studio übernommen hat.

Der dritte Saal soll Mitte Juli geöffnet werden; das Kino hat alle alten Kinosessel an eine Eventfirma verkauft, die neuen sind noch nicht da, es gehen Schreiner, Elektriker, Maler, Bodenleger und Tontechniker ein und aus. Auch die Leinwand wird ausgetauscht.