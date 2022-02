Schon kurz vor der Schließung des Edeka-Marktes Kissel in Hilsbach am Donnerstag begann dort der große Kehraus. Die Zukunft der Immobilie ist ungewiss, es laufen aber bereits Verhandlungen mit potenziellen neuen Betreibern. Foto: Alexander Becker

Von Alexander Becker

Sinsheim-Hilsbach. Nach mehr als einem Vierteljahrhundert sind am Donnerstagabend im Edeka-Markt Kissel zum letzten Mal die Lichter ausgegangen. Seit der Eröffnung im Jahr 1996 war die "Kette", wie die Einheimischen den Lebensmittelladen in Erinnerung an den früheren Mutterkonzern mitunter bis zuletzt nannten, einer der Lebensmittelpunkte nicht nur der Hilsbacher. Daher ließ es sich Ortsvorsteher Martin Gund nicht nehmen, kurz vor Ladenschluss dort vorbeizuschauen und der Belegschaft kleine Abschiedsgeschenke zu überreichen.

"Heute ist ein trauriger Tag", betonte der Dorfchef und wandte sich dabei explizit an jene 15 Frauen und einen Mann, denen bei einer Betriebsversammlung am 7. Dezember mitgeteilt worden war, dass der Markt schließt. Und das, obwohl der Pachtvertrag für das Marktareal erst 2023 ausgelaufen wäre. "Alle Versuche, bei der Konzernleitung in Landau zumindest eine Verlängerung hinzubekommen, sind gescheitert", gestand Gund und bedauerte, zumindest vorläufig "ein weiteres Stück Lebensqualität in unserem Stadtteil" verloren zu haben. Ihm in Erinnerung bleiben wird "die zuvorkommende Art, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und der persönliche Umgang mit der Kundschaft". Abschließend zeigte sich Gund "zuversichtlich, dass wir wieder einen Markt bekommen werden. Erste vielversprechende Gespräche" haben ihm zufolge bereits stattgefunden.

Für viele, insbesondere ältere Menschen ist die Schließung des einzig verbliebenen Lebensmittelmarktes im Ort eine schmerzhafte Zäsur: "Das ist ganz blöd, ehrlich", betonte Ursula Epp, die im Nachbarort Weiler lebt. Gerade dann, wenn zu Hause irgendetwas fehlte, hat sie oft in der "Kette" eingekauft. "Ich fühle mich schlecht, weil wir keinen Nahversorger mehr haben", beschrieb Christa Riddinger ihre Gemütslage. Die Vorsitzende der Hilsbacher Landfrauen muss nun wohl häufiger mit dem Auto zum Einkaufen fahren, in Zeiten in denen "der Sprit so teuer ist". Sie schaut jetzt genauer darauf, was im Haushalt fehlt und eventuell nachgekauft werden muss.

"Wenn man sieht wie das endet, tut einem das in der Seele weh", sagte Hugo Lang, der als Anwohner die gesamte Entwicklung des Lebensmittelmarktes mitbekommen hat. Damit die "Kette" gebaut werden konnte, musste der Bebauungsplan geändert werden, da in der Marktstraße zunächst nur Wohnhäuser hätten entstehen sollen. "Ursprünglich waren auf dem Grundstück zwei Wohnblöcke vorgesehen", erinnerte sich Lang – genauso wie an die für die Anwohner mitunter harte Anfangszeit der "Kette". "In den ersten zwei, drei Jahren ist zweimal pro Woche die Alarmanlage losgegangen", berichtete er. Es lag an minderwertigen Kabeln. "Ich war der erste Kunde hier und bin auch der letzte", betonte er und verabschiedete sich Punkt 18 Uhr von den Mitarbeiterinnen. Kurz vorher hatten Tomas Henkel, Jan Holzwarth und Dennis Langer als letzten Einkauf eine Packung "Klopfer" erstanden. "Ich komme aber weiter hierher, weil ich drüben in der Bäckerei arbeite", betonte Langer. Denn die Bäckerei bleibt erhalten.

Das Edeka-Personal muss sich allerdings notgedrungen nach neuen Aufgaben umsehen. Der bisherige Arbeitgeber hat sich um alternative Arbeitsplätze für die Angestellten in Hilsbach bemüht. Und Filialleiterin Jessica Wagner sagt: "Ich werde erst mal Oma."