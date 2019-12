Weil in der Hilsbacher Kraichgaustraße häufig schneller als die erlaubten 30 Kilometer pro Stunde gefahren wird und am Zebrastreifen nicht angehalten wird, wurde dort geblitzt. Der Mess-Anhänger stand kurz vor dem Tempo 50-Schild. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim-Hilsbach. Abzocke oder Kontrolle aus gutem Grund? Wann, wie, wo und warum geblitzt oder nicht geblitzt wird, ist ein emotionales Thema. In verschiedenen Gruppen in sozialen Netzwerken wie Facebook werden täglich mehrfach Standorte von Blitzern weitergegeben und häufig deutlich kommentiert. Anhand einer konkreten Beschwerde, die die RNZ erreichte, wird deutlich, wie verschieden die Wahrnehmungen oft sind.

"Besser und leichter kann man Autofahrer nicht abkassieren", da ist sich Karl-Heinz Bienek sicher. Was den Hilsbacher so ärgert: Vor rund einer Woche stand der "Enforcement Trailer" genannte Blitzer-Anhänger in der Kraichgaustraße. In diesem Bereich gilt Tempo 30. Doch der Anhänger stand in der Einbuchtung kurz vor der Kreuzung Brennhüttengasse. Und somit nur 18 Meter vor dem Ende der 30er-Zone. 30 ist 30, mag mancher denken. Doch Bienek findet den Abstand zu gering. In vielen anderen Bundesländern sei dies gar nicht erlaubt – in Bayern beispielsweise beträgt der Mindestabstand einer Geschwindigkeitskontrolle zum Ende einer Tempobegrenzung 150 Meter. In Baden-Württemberg wurde dieser Mindestabstand aber vor einigen Jahren aufgehoben.

Dies bestätigt auch Manuel Vidic, im Ordnungsamt unter anderem zuständig für die Koordinierung der Verkehrsüberwachung. Und er bestätigt auch, dass der Blitzer-Anhänger genau dort stand. Das Ziel sei aber nicht die Abzocke der Autofahrer gewesen. Vielmehr habe der Standort technische Gründe gehabt: Das Messgerät habe im Bereich des Zebrastreifens gemessen. Dazu müsse der Sensor aber einen längeren Bereich "geradeaus blicken" können. Wäre er direkt am Zebrastreifen aufgestellt worden, hätte die leichte Kurve auf Höhe des Restaurants "Hirsch" die Messung nicht möglich gemacht.

Grundsätzlich habe man dort gemessen, weil mehrere Anwohner darum gebeten hätten, berichtet Vidic. Denn dort werde häufig zu schnell gefahren, manche Verkehrsteilnehmer halten am Zebrastreifen gar nicht an. Zudem führen viele schwere Lkw dort entlang, die aufgrund des Umbaus der Ortsdurchfahrt gerade nicht durch Waldangelloch fahren können.

Bienek bezeichnet diese Argumentation als Ausrede. Dass dort zu schnell gefahren wird und am Zebrastreifen teilweise nicht angehalten wird, glaubt der frühere Fahrlehrer sofort. Er glaubt aber auch: Wäre der Anhänger nicht in der Einbuchtung, sondern weiter vorne aufgestellt worden, wäre er nicht gut getarnt gewesen und es hätte sich für die Stadtkasse nicht so gelohnt.

Dies führt zu einer wichtigen Frage: Bringen die Kontrollen einen nachhaltigen Effekt? Vidic bejaht. "Es spricht sich rum." Kritiker und Befürworter von Geschwindigkeitskontrollen sind ihm und dem Team des Ordnungsamts indes wohlbekannt. "Da gibt es einen regen Austausch", berichtet Vidic. So beschwerten sich immer wieder Personen, die geblitzt wurden, und jene, die Kontrollen für Abzocke erachten. Doch es gebe auch viele Vorschläge für Orte, an denen kontrolliert werden sollte. Vieles davon werde von den Verwaltungsstellen der Stadtteile weitergegeben. Dem Ordnungsamt sei es wichtig, die Kontrollen zu erklären, sagt Vidic. Deshalb gebe es immer wieder auch persönliche Gespräche mit Sinsheimern, die sich beschweren.