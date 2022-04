Sinsheim-Hilsbach. (tk) Schon wieder: Nach Heizöltanks am Immelhäuser Hof, Autoteilen in Hoffenheim und fast einer ganzen Wohnungseinrichtung am Buchenauer Hof – jetzt das: Große Mengen von Dämmungsmaterialien aus Schaumstoff und zersprungene Glasscheiben häufen sich auf einer Kreuzung im Hilsbacher Wald.

Entdeckt wurde die Stelle am Sonntag: Erste Verdachtsmomente am Tag darauf gingen in Richtung eines gewerblichen Hintergrunds. So deutete Ordnungsamtsleiter Florian Zangl die Menge an Material und die ihm geschilderte Auffindesituation. Dass Handwerker auf diese unredliche Art versuchten, Entsorgungskosten, -aufwand, möglicherweise auch Wegstrecken zu vermeiden, diesen Eindruck habe man in jüngerer Vergangenheit in dem Amt gewonnen. Mit leicht steigender Tendenz zwar, trotzdem stelle eine solche Art der Entsorgung immer noch eine Ausnahme dar, stellt Zangl klar. Nur, dass diese in besonderem Maß auffalle.

Den Müll entdeckt hat Ursula Schorndorf, Erzieherin im Waldangellocher Kindergarten, bei einer Joggingrunde im Hilsbacher Wald. Gerade hatte sie sich noch "an den schneebedeckten, in der Sonne glitzernden Bäumen erfreut", schildert sie. "Und dann dieses unglaubliche Bild." Und auch Forstrevierleiter Dietmar Weiland ärgert sich, als er am Montagmittag vom Sachverhalt erfährt: "Im Hilsbacher Wald ein Dauerbrenner", sagt er. "Man ärgert sich jedes Mal aufs Neue und könnte aus der Haut fahren." Schorndorf wünscht sich nun, dass die Verursacher "anhand von Reifenspuren oder Sonstigem ermittelt" werden können.

Die Chancen, dass dies passiert, stehen nicht besonders gut: Oft liegen die Fundorte wilden Mülls versteckt in der Nähe von Landkreisgrenzen und Überlandstraßen; möglicherweise ein Grund, weshalb im Hilsbacher Wald in den zurückliegenden Jahren immer wieder illegal entsorgter Müll gefunden wurde. Gemeldet und bei der Polizei angezeigt wird dieser in der Regel von den Forstrevierleitern, danach kümmert sich der städtische Bauhof in Form einer Amtshilfe im Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises um die Entsorgung. Oft gibt es hinterher noch einen Zeugenaufruf – aber: "Gibt es Zeugen einer solchen Tat", schildert Zangl, werde diese hierdurch entweder verhindert, indem der potenzielle Täter unverrichteter Dinge wieder davonzieht. Oder die Tat werde "von den Zeugen direkt gemeldet".

Für Erzieherin Schorndorf ein schwacher Trost: "Als hätten wir nicht genügend andere Probleme und Sorgen um unsere Zukunft", sagt sie. Schon von Berufs wegen macht sie sich darüber "Gedanken, wie Kinder zu solchen Erwachsenen werden" und was beigetragen werden kann, dass Kinder, "einmal nicht zu solchen Taten fähig sind". Sie hofft nun, wenigstens den ihr anvertrauten Kindern bei Angeboten wie den Waldtagen "Liebe zur Natur und Verantwortung um deren Wohlergehen und Erhaltung" vermitteln und die Kinder sensibilisieren zu können. Die Kosten für die Entsorgung illegal abgelagerten Mülls trägt übrigens die Allgemeinheit.