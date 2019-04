Sinsheim. (pol/van) Nach einem schweren Unfall zwischen Hilsbach und Eichelberg war die Kreisstraße 4282 am Dienstag für rund 2,5 Stunden voll gesperrt, wie die Polizei berichtet.

Gegen 6.45 Uhr war eine 50-Jährige mit ihrem Auto auf der Kraichgaustraße beim Überholen eines Betonmischers in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Ford einer 21-Jährigen kollidiert. Der Ford wurde daraufhin abgewiesen und überschlug sich in einem angrenzenden Feld. Während die 50-Jährige zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt, zog sich die 21-Jährige schwere Verletzungen zu. Beide Frauen wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt über 10.000 Euro. Die Feuerwehren aus Hilsbach, Weiler und Sinsheim waren mit etwa 40 Mann im Einsatz. Das Verkehrskommissariat Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Update: Dienstag, 30. April, 11.30 Uhr