Sinsheim-Hilsbach. (jubu/van) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 16.50 Uhr auf der K4282 zwischen Hilsbach und Waldangelloch. Nach bisherigem Ermittlungsstand waren zwei Autos, ein Nissan und ein Audi, im Kurvenbereich zusammengestoßen. Zuvor hatte der 18-jährige Fahrer des Nissan die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er war offenbar zu schnell unterwegs gewesen, wie die Polizei berichtet.

Die Feuerwehren aus Hilsbach, Weiler und Sinsheim waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Auch das DRK aus Sinsheim und Eppingen waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Wie die Polizei vor Ort mitteilt, mussten zwei eingeklemmte Personen von der Feuerwehr befreit werden.

Der 18 Jahre alte Unfallverursacher erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert. Sein 19 Jahre alter Beifahrer zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu und wurde in eine Klinik nach Ludwigshafen gebracht. Der 40-jährige Unfallbeteiligte aus Eppingen und zwei im Auto befindliche Kinder im Alter von 8 und 11 Jahren kamen mit leichten Verletzungen in eine Heidelberger Klinik.

Die Kreisstraße zwischen Hilsbach und Waldangelloch war während der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung bis gegen 19 Uhr voll gesperrt. Die Verkehrspolizei Heidelberg kam vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Update: Sonntag, 13. Januar, 21.30 Uhr