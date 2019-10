Sinsheim-Hilsbach. (jubu) Leichte Verletzungen erlitt ein junger Autofahrer aus dem Kreis Karlsruhe bei einem Unfall am Donnerstagmittag bei Hilsbach. Wie ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage mitteilte, war der 19-Jährige gegen 12 Uhr auf der Kreisstraße 4282 von Elsenz kommend in Richtung Hilsbach in der berüchtigten S-Kurve von der nassen Fahrbahn abgekommen. Er soll zu schnell gefahren sein.

Der Wagen rutschte mehrere Meter quer über eine Wiese und prallte schließlich seitlich gegen einen Baum.

Der Unfallfahrer hatte großes Glück: Trotz des Aufpralls mit der Fahrerseite konnte er sich selbstständig aus dem Wagen befreit. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und zur weiteren Untersuchung in das Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert. Den Angaben der Beamten zu Folge wurde er nur leicht verletzt.

Während der Rettungsarbeiten musste die K 4282 kurze Zeit gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Hilsbach kam vor Ort und unterstützte den Rettungsdienst bei der Arbeit. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.