Am Bahnhof, in der Bahnhofstraße, in der alla-Hopp-Anlage und auf dem Stadthallenvorplatz hält Oberbürgermeister Jörg Albrecht Kameraüberwachung für denkbar. Ob diese Idee umgesetzt werden kann, ist momentan unklar. Fotomontage: Christian Beck/RNZ-Repro

Von Christian Beck

Sinsheim. In Mannheim sind sie im Einsatz, Heidelberg soll bald folgen. Und nun gibt es auch in Sinsheim Bestrebungen. Die Rede ist von Videokameras, die den öffentlichen Raum überwachen sollen. Noch sind die Pläne ganz am Anfang. Die RNZ fragte an verschiedener "Stelle" nach.

> Was ist der Stand der Dinge? Bei einem Besuch des Landesinnenministers Thomas Strobl trug Oberbürgermeister Jörg Albrecht den Wunsch nach Videoüberwachung in Sinsheim vor. Die Stadt sei zwar deutlich kleiner als Mannheim oder Heidelberg, habe mit dem Fußballstadion, der Badewelt und dem Technik Museum aber Anziehungspunkte wie in einer Großstadt. "Die Tür ist sehr offen", antwortete Strobl. "Dieses Problem lösen wir gemeinsam", sagte er zu. Sinsheim müsse allerdings Geld in die Hand nehmen, die Kameras und deren Infrastruktur muss die Stadt bezahlen.

> Was ist der Anlass? Albrecht geht es unter anderem um die Eindämmung von Vandalismus. Müll zu beseitigen und Anlagen zu reparieren, beispielsweise die Glaswände am Bahnhofssteg, die nun durch Streckmetall ersetzt werden, koste die Stadt viel Geld. Der OB hält es für denkbar, dass mit Hilfe der Videoüberwachung der Zerstörungswut Einhalt geboten werden kann und trotz Kosten für die Kameras insgesamt Geld gespart werden könne.

> Wo sollen in Sinsheim Kameras montiert werden? Der OB hält den Bereich rund um den Bahnhof, die Bahnhofstraße, die alla-Hopp-Anlage und den Stadthallenvorplatz für denkbar.

> Wie wahrscheinlich ist der Einsatz von Videoüberwachung? Das ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Denn laut Landespolizeigesetz ist eine Überwachung nur an Kriminalitätsschwerpunkten gestattet. Laut Polizeisprecher Norbert Schätzle war die Einführung einer Videoüberwachung im Sinsheimer Stadtgebiet bislang nicht Bestandteil der Überlegungen beim Polizeipräsidium Mannheim. "Insofern wurden die notwendigen umfangreichen Detailprüfungen, ob ein Kriminalitätsbrennpunkt im Sinne der rechtlichen Vorgaben an den genannten Örtlichkeiten überhaupt als gegeben anzusehen ist, bislang nicht vorgenommen."

> Was sind Kriminalitätsschwerpunkte? Schätzle betont, dass die Zahl der Delikte an einem solchem Schwerpunkt deutlich über jenen der Umgebung liegen müsse. Es werde dabei auf Delikte geachtet, die unter Straßenkriminalität subsumiert werden. Darunter fallen beispielsweise Raub, Diebstahl oder Sachbeschädigung.

> Wo werden Kameras bereits eingesetzt? In Mannheim sind laut Schätzle momentan 34 Kameras in Betrieb, davon zwölf algorithmus-orientiert, also die "intelligente" Variante. Bis Ende des ersten Halbjahres sollen 65 Kameras, davon 43 "intelligente" in Betrieb genommen werden. Am "Alten Messplatz" laufen noch 22 "herkömmliche" Kameras. Bis Ende des ersten Halbjahres 2020 sollen auch sie umgestellt sein. Am sogenannten "Plankenkopf" ist geplant, weitere elf Kameras zu installieren, sodass im Endausbau insgesamt 76 Kameras in Mannheim installiert sind. Bevor diese elf Kameras angebracht werden, soll der Plankenkopf noch einer genauen Prüfung unterzogen werden. So soll herausgefunden werden, ob er auch in der nahen Zukunft ein Kriminalitätsschwerpunkt darstellt. In Heidelberg sollen Kameras am Hauptbahnhof und am Bismarkplatz installiert werden. Momentan schafft man dafür die baulichen Voraussetzungen.

> Was heißt algorithmus-orientiert? Ein Computerprogramm, erstellt vom Fraunhofer-Institut, soll auffällige Vorkommnisse selbstständig erkennen. Darunter fallen zum Beispiel plötzliche Bewegungen wie Schläge, Tritte sowie rennende Personen oder eine so genannte Rudelbildung. Das System gibt dann eine Meldung, so dass ein Polizist sich die Aufnahmen ansehen kann. Dieser kann dann entscheiden, ob er beispielsweise Kollegen vor Ort ruft. Die Entscheidung trifft also der Mensch, nicht das Programm. Langfristig sollen so aber Polizisten entlastet werden - momentan sitzt laut Schätzle ein so genannter Videobeobachter im Lagezentrum in Mannheim, um die Geschehnisse live auf den Bildschirmen zu verfolgen. "Ziel ist es, dass in der finalen Ausbaustufe nur noch die ,intelligente’ Videoüberwachung zum Einsatz kommt", erklärt Schätzle.

> Und der Datenschutz? In Bereichen, die mit Kameras überwacht werden, müssen Schilder darauf hinweisen. Daten werden laut Schätzle 72 Stunden gespeichert, danach wird der Speicherplatz mit neuen Daten überschrieben. Wenn Videomaterial für eine Straftat relevant ist, kann es separat abgespeichert werden und steht dann als Beweismittel zur Verfügung. "Das System ist nicht ans Internet angeschlossen und kann nicht gehakt werden. Die Beamten, die vor den Bildschirmen sitzen, können nicht selbstständig löschen, sondern nur relevante Sequenzen abspeichern", sagt Mannheims Polizeipräsident Thomas Köber.

> Was bringt die Überwachung? Die Erfahrungen der Polizei beschreibt Schätzle als "sehr positiv". In Mannheim kam Videoüberwachung bereits in den Jahren 2001 bis 2007 zum Einsatz. Sie war damals mit einem Interventionsteam gekoppelt, das bei Bedarf schnell vor Ort war. "Damals gingen die Straftaten um bis zu 70 Prozent zurück", erklärt Schätzle. In der Folge waren die Orte keine Kriminalitätsschwerpunkte mehr, die Kameras wurden wieder abgeschaltet.

> Kritische Stimmen gibt es aber auch: In Heidelberg hatten sich mehrere Gemeinderatsfraktionen gegen eine Videoüberwachung ausgesprochen, unter anderem wurde sie als zu starker Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung empfunden. Ein Bahn-Sprecher zeigte sich auf RNZ-Nachfrage ebenfalls skeptisch: Nur weil es Aufnahmen von Tätern gebe, heiße dies nicht, dass man diese auch finden und zur Rechenschaft ziehen könne.

> Was sagt der Sinsheimer Gemeinderat? In Form eines gesonderten Tagesordnungspunkts wurde Videoüberwachung im Stadtgebiet bislang nicht im Gemeinderat thematisiert. Bei mehreren Sitzungen wurde jedoch von einzelnen Räten nachgefragt, ob dies in Sinsheim möglich sei. Der OB wertet dies als Zeichen, dass das Gremium eine derartige Überwachung unterstützen würde. Denn abgesegnet werden muss sie vom Gemeinderat auf jeden Fall.

> Wie geht es nun weiter? Laut Albrecht werde er das Anliegen nun "umgehend nach Stuttgart transportieren". Bei einem Gesprächstermin solle erörtert werden, wie die Chancen für eine Umsetzung stehen und was Sinsheim tun kann. Der OB sieht das Thema als Ansatz zur Lösung eines Problems, es solle ergebnisoffen diskutiert werden. Er wünscht sich, dass im Laufe dieses Jahres geklärt wird, ob die Überwachung umgesetzt werden kann.