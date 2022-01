Sinsheim. (cba) Durst, Handy oder Schlüssel vergessen, vielleicht gar verletzt: Wenn Kinder plötzlich in Not geraten, sollen sie dort Zuflucht finden, wo man sich schnell und unbürokratisch um sie kümmert. Ein stabiles Netz an Anlaufstellen für die Jüngsten soll das Projekt "Kinder-Notinsel" sein. Doch das Symbol, mit dem Geschäfte signalisieren, dass sie Anlaufstelle sind für in Not geratene Kinder und Hilfestellung auch bei kleinerem Unbill bieten, ist nur selten in der Innenstadt zu finden. Dabei ist Sinsheim bereits seit 2007 "Notinsel"-Partner. Warum machen nur manche Geschäfte mit? Und wird die Hilfe überhaupt in Anspruch genommen?

"Die Geschäfte werden alle zwei Jahre angeschrieben und gebeten, über ihre Erfahrungen mit dem Projekt zu berichten", teilt Melanie Wricke vom Stadtmarketing mit. Auch Klaus Gaude, Vorsitzender des Arbeitskreises Handel beim Wirtschaftsforum, sagt: "In regelmäßigen Abständen wird eine Evaluation gemacht." Etwa die Hälfte der Geschäfte, die zusammen dieses Netzwerk bilden, habe die Fragebögen zurückgegeben.

Wie sehr das Angebot in Anspruch genommen wird, darüber können die Notinsel-Partner nicht viel berichten. Kommt es also selten zu Notlagen? Oder werden diese in den "Notinseln" nicht dokumentiert? Und wissen Kinder, die sich plötzlich hilflos fühlen, überhaupt von der Aktion? Der Aufkleber mit dem "Notinsel"-Symbol soll deutlich sichtbar an der Eingangstür haften. Nicht zu übersehen ist er bei der Sparkasse und bei der Volksbank. Auch bei der Buchhandlung Doll klebt einer. Tatsächlich sei das Projekt jedoch bislang kaum in Anspruch genommen worden, erzählt Gaude. Und bei jenen, die um Hilfe bitten, sei nicht klar, ob sie wegen des Aufklebers kommen.

Die Anlaufstellen sollen Kindern und Jugendlichen auch bei großen Notlagen Schutz und Sicherheit bieten, wenn beispielsweise das zu Hause zur Gefahrenquelle geworden ist. Wie die Mitarbeiter der Anlaufpunkte dann reagieren sollen, steht in einer Handlungsanweisung. Das Projekt ist ein Angebot der "Hänsel und Gretel-Stiftung", die Kinder vor sexuellem Missbrauch und Gewalt schützen will. Die "Notinsel" ist nur ein Baustein des Konzeptes.

Beteiligt sind in Sinsheim nicht nur zahlreiche Geschäfte des Einzelhandels, sondern auch Behörden wie das Finanzamt, die Stadtverwaltung als Projektträger oder das Polizeirevier, zudem städtische Einrichtungen wie das Jugendhaus und die Stadtbibliothek sowie Arztpraxen, Tankstellen, Kindergärten, Banken oder auch die kirchliche Sozialstation. Auch in den Stadtteilen sind die Institutionen als "Notinsel"-Partner gelistet, nachzulesen unter www.notinsel.de

Dass bei der Auswertung der Rücklaufbögen keine wirklichen Notlagen zutage traten, wertet Wricke als positives Zeichen: "Das ist erfreulich, denn es zeigt ja, dass es keine ernste Gefährdungssituation gab, oder keine, die bei den ,Notinselgeschäften‘ angekommen ist."

Manchmal bekunden Vertreter von weiteren Geschäften Interesse, an der Aktion mitzumachen, berichtet Wricke. "Es sollte sich dabei um Ladengeschäfte im Erdgeschoss handeln, damit der Weg der Kinder kurz ist, und um sicherzustellen, dass auch wirklich jemand vor Ort ist", erklärt sie. Die beteiligten Institutionen sollen zudem nicht bewerten, ob tatsächlich eine Gefahrensituation vorliegt. Ein Kind, das Angst hat, solle einfach kommen, auch wenn es sich vor einem großen Hund fürchtet.

Und noch eine Funktion hat das "Notinsel"-Zeichen: Die Geschäfte setzen damit ein deutliches Zeichen für den Kinderschutz und gegen potenzielle Täter. Sie verpflichten sich damit zum Hinsehen. Dies schreibt sich das "Netzwerk zur Hilfe bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Raum Sinsheim" schon seit 20 Jahren auf die Fahnen. Christine Mohler, Sozialarbeiterin im Bürgerkreis, hält dieses Netzwerk professioneller Helfer für die kompetentere Anlaufstelle als das "Notinsel"-Projekt.