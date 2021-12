Sinsheim. (tk) Kontrolle mit "Maulwurf" oder "Ente"? Oder gar eine "Maulwurfs-Falle"? Die Ereignisse waren am gestrigen Mittwoch schwierig zu klären – und auch die Fragen, die sich deshalb stellten: Alles hatte mit einer Meldung einer angeblich am Dienstagabend bevorstehenden Großkontrolle in Sinsheim angefangen, die sich im Internet schnell verbreitet hatte. Am Dienstagabend blieb es jedoch ruhig im Stadtgebiet. Am Tag danach herrschte Rätselraten, was es mit der Meldung auf sich hatte. Polizeivertreter wussten von nichts; auch nicht das Rathaus. Erst am späten Nachmittag wurde klar, dass es sich wohl um eine Falschmeldung handelte.

Der Schrieb mit großem gelbem Ausrufezeichen machte bereits am späten Dienstagmorgen die Runde in einschlägigen Whatsapp-Gruppen und wurde vielfach geteilt. Die Rede war von einer Großkontrolle ab 17 Uhr. Diese würde an vier Stadteingängen – von Steinsfurt kommend auf Höhe des Messegeländes, von Weiler kommend auf Höhe der alten Autobahnmeisterei, von Waibstadt kommend beim Berufsschulzentrum und von Dühren kommend auf Höhe der Shell-Tankstelle "immer beidseitig" erfolgen. Nicht die Rede war allerdings davon, was kontrolliert wird oder wer kontrolliert. Auch das Wort "Polizei" kam in der Meldung nicht vor.

Am Vorabend, als die Kontrolle stattfinden sollte, war an den erwähnten Knotenpunkten nichts davon zu spüren. Kein Einsatzfahrzeug, keine Beschilderung, Eisregen fiel in Strömen. Wurde die Aktion wegen der Häufung widriger Bedingungen – des "Durchsickerns" im Internet und des widrigen Wetters – abgeblasen?

"Wir wissen von nichts", hieß es beim Polizeipräsidium Mannheim. Auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht war nichts von einer Kontrolle bekannt; würde eine solche stattfinden, werde er "in aller Regel" darüber informiert, etwa auf kurzem Dienstweg, wenn sich der städtische Krisenstab trifft. Und auch in örtlichen Polizeikreisen war der Einsatz nicht bekannt. Einen solchen wegen vorherigen Bekanntgebens durch einen Spitzel abzusagen, hielt man jedoch für völlig abwegig. Die Vorbereitungen mit zahlreichen Genehmigungen, Beschilderungen und hohem Personal- und Koordinationsaufwand seien zu aufwendig, der Apparat zu statisch. "Und am Wetter liegt’s schon zweimal nicht."

Dass jedoch in den vergangenen Wochen und Monaten zusätzliche Verkehrs- und andere Polizeikontrollen stattfanden, steht außer Frage: Erst Mitte November hatten 50 Beamte auf der Bundesstraße 292 zwischen Sinsheim und Waibstadt 89 Fahrzeuge und 109 Personen bei einer groß angelegten Alkohol- und Drogenkontrolle überprüft, bei der nach Polizeiangaben "jeder siebte kontrollierte Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss" gestanden habe. Zuvor jedoch war eine ähnlich geplante Kontrolle Ende Juli vergleichsweise kläglich gescheitert, nachdem die geplanten Kontrollpunkte am Mittag zuvor im Internet kursiert waren. Damals hatte das Polizeirevier Sinsheim angekündigt, den Sachverhalt intern zu prüfen. Die Orte seien "nur dem Ordnungsamt und der Polizei bekannt gewesen", hieß es damals; offenbar hatte man den Verdacht eines "Maulwurfs" in den eigenen Reihen.

Dass diesem nun eine Falle mithilfe einer fingierten Kontrolle gestellt wurde, von der nur die im Verdacht stehende Person erfährt, mit dem Ziel, dass diese Person erneut Interna ausplaudert – auch ein solches Szenario war zwischenzeitlich nicht ganz auszuschließen. Auch OB Albrecht sagt, man habe im Juli "nicht mehr gewusst, wer wo etwas rausgelassen hat".

"Ausgeschlossen", sagte zuletzt Polizeisprecher Norbert Schätzle. Weder sei versucht worden, "jemandem ein Bein zu stellen", noch sei ein geplanter Einsatz abgesagt worden. Nach seinen Nachforschungen handelt es sich "um eine totale Ente – wo die herkommt? Keine Ahnung."