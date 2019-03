Sinsheim. (pol/mare) Traktor gesucht! Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag war nämlich ein Bulldog beteiligt. Der dann aber weg war. Das berichtet die Polizei.

Gegen 15.30 Uhr hielt eine 35-jährige Mercedes-Fahrerin in der Dührener Straße an der roten Ampel. Plötzlich fuhr ihr der Traktor auf. Als sie ausstieg, um sich den Schaden anzusehen und den Traktor-Fahrer darauf aufmerksam zu machen, fuhr der einfach an ihr vorbei und dann weiter. Dabei gestikulierte der Fahrer noch wild.

Am Mercedes entstand Schaden von rund 1000 Euro. Der gesuchte Traktor war groß und blau mit langer Schnauze und einem gelben Anhänger mit der Aufschrift "Gülletechnik"

Wer ihn gesehen hat, kann sich bei der Polizei melden. Telefon: 07261/6900.