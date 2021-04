Sinsheim-Dühren. (abc) Die Aufstellung des Maibaums, Wanderungen mit Freunden und Familie sowie geselliges Grillen – all dies waren bis jetzt beliebte Rituale am 1. Mai, dem "Tag der Arbeit". Da aufgrund der Corona-Pandemie vieles davon voraussichtlich nicht möglich sein wird, hat der Kiwanis-Club Sinsheim beschlossen, zumindest teilweise Abhilfe zu schaffen. Gemeinsam mit "Steidels Meatclub" vom Hotel-Restaurant "Ratsstube" werden Grill-Boxen für zu Hause angeboten.

Darin enthalten sind Roastbeef, Schweinesteak, Lachsfilet sowie Metzgerei Ohrs Bratwurst, vorgegarte Kartoffeln und Grillgemüse, alles küchenfertig zubereitet. Hinzu kommen Salate, Dips, Baguette, eine Flasche Weißwein und mehrere Flaschen Radler. Eine Box für zwei Personen kostet 59 Euro, für vier Personen 95 Euro. "Alles bleibt mindestens zwei Tage frisch", versichert Koch Tim Steidel. Und ein gutes Gefühl gibt es dazu: "Jeweils 13 Euro des Verkaufspreises kommen diversen sozialen Projekten des Kiwanis-Clubs Sinsheim zugute", erklärt Schatzmeister Bernhard Jung.

Bestellungen werden bis einschließlich Donnerstag, 29. April, 12 Uhr, unter Telefon 07261 / 9370 oder per E-Mail an info@ratsstube.de entgegen genommen. Die Boxen können am Freitag, 30. April, von 15 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 1. Mai, von 9 bis 12 Uhr in "Steidels Ratsstube", Karlsruher Straße 55-59, abgeholt werden.