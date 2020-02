Sinsheim. (pol) Der Besitzer eines Renault Kangoo dürfte gestaunt haben, als ihm am Dienstagmorgen auf der B 45 zwischen Sinsheim und Hoffenheim sein Auto entgegenkam – mit deutlichst überhöhter Geschwindigkeit, hupend und in Schlangenlinien fahrend. Er und sein Kollege wendeten zwar unverzüglich das Auto und fuhren dem Renault hinterher, verloren dieses aber aus den Augen.

Der Renault hatte zuvor in der Löhergasse in Höhe des Anwesens Nr. 1 gestanden. Bislang nicht ermittelte Tätern hatten das Auto in der Nacht zum Dienstag gestohlen. Festgestellt wurde der Diebstahl gegen 2 Uhr morgens, als der Besitzer mit einem Kollegen zur Arbeit fahren wollte. An dem Renault sind die Kennzeichen HN-MD 4567 angebracht; der Zeitwert ist gering.

Eine Fahndung der Polizei nach diesem Fahrzeug verlief ohne Erfolg. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Autos werden unter Telefon 07261 / 6900 beim Polizeirevier Sinsheim oder unter Telefon 0621 / 174-4444 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg entgegengenommen.