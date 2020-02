Etwa 30 Personen verschiedenen Alters und aus unterschiedlichen Orten versammelten sich am „Wetzstoispucker“, um auf Armut im Alter aufmerksam zu machen. Foto: Ulrich Brefka

Sinsheim. (ubk) Sie wollen aufrütteln, ein Fingerzeig sein, auf "Wundstellen" im Sozialstaat Deutschland hinweisen: das "Bündnis gegen Altersarmut" oder genauer: "Fridays gegen Altersarmut" – Sektion Sinsheim. Entstanden ist die bundesweite Bewegung aus Gruppen im sozialen Netzwerk "Facebook", mit zwischenzeitlich mehr als 300.000 Mitgliedern. Rund 200 Mahnwachen sollen bereits stattgefunden haben.

"Fridays gegen Altersarmut" ist ein Pendent zu "Gretas Umweltbewegung" und hat die bedrohliche Situation jener im Blick, die – warum und wie auch immer – von Altersarmut bedroht sind oder bereits auf dem "sozialen Abstellgleis" ihr Dasein fristen müssen. Hinter der auf Landesebene bereits im April 2017 in Stuttgart konstituierten Bewegung stehen mehr als 30 Sozialverbände, Gewerkschaften sowie kirchliche Organisationen, die in erster Linie für einen Kurswechsel in der Rentenpolitik streiten.

Initiatorin der Sinsheimer Gruppe ist Siglinde Knapp. Sie hatte ihre Mitstreiter wie sie betont zur nunmehr zweiten Mahnwache in diesem Jahr am "Sinsemer Wetzstoispucker" auf dem Karlsplatz gerufen. Der jüngste Teilnehmer der etwa 30-köpfigen Aktionsgruppe sei 28, der älteste, eine Frau aus Dühren, 87 Jahre alt, ließ Knapp wissen.

Die Organisation laufe über eine von ihr initiierte Facebook-Gruppe, bemerkt sie. Man tausche sich aus, kommuniziere über gemeinsame Anliegen und treffe sich auch künftig zu regelmäßigen Mahnwachen in der Sinsheimer Innenstadt. Dort suche man das Gespräch mit Passanten, wolle aufklären, den Finger in die Wunde der "reichen Wirtschaftsmacht Deutschland" legen – vor allem auf die immer breiter werdenden Ränder hinweisen.

Die Teilnehmer des Aktionskreises kommen neben Sinsheim auch aus Waibstadt, Neckarbischofsheim, aber auch Meckesheim, Östringen, Mosbach und sogar aus Leingarten. Man treffe sich auch andernorts, beispielsweise am kommenden Freitag in Bietigheim-Bissingen, wirft Ron Waydi ein. Der 53-Jährige berichtet, er habe, nach mehreren überlebten Infarkten, vor vier Jahren Erwerbsminderungsrente beantragt, weil er nur noch eingeschränkt belastbar sei – bis heute erfolglos. Jetzt lebe er eben von Hartz IV.

Tino Kölbel aus Sinsheim kritisiert vor allem, dass man dem Bündnis vorwerfe, von Rechtsradikalen unterwandert zu sein. Dem sei absolut nicht so, betont er – was auch die anderen Teilnehmer abnicken. Sie verstünden sich als "politisch unabhängige Gruppierung", der es ausschließlich "um die Sache" gehe. "Unser Aktionspapier enthält zehn Forderungen", fährt er fort, die unter anderem auf die Einführung eines "solidarischen Rentensystems" zielen, "in das ausnahmslos alle einzahlen müssen". Auch die Forderung auf "Steuerbefreiung auf ausgezahlte Rentenbeiträge" gehört dazu. Ferner die kompromisslose Einführung einer "Reichensteuer" sowie die Forderung, dass "Kindergeld und Unterhalt […] nicht mehr als Einkommen bei staatlichen Hilfeleistungen anzurechnen" sind. Es sei beschämend für unsere Republik, war zu hören, immer wieder Menschen zu sehen, die mit dem "Einsammeln von leeren Flaschen und Büchsen ihre schmale Rente aufbessern" müssten.