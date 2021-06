Sinsheim. (zg) Vor weit mehr als einem Jahr hat Fotograf Rasso Bruckert Persönlichkeiten aus Sinsheim und den Stadtteilen fotografiert. Entstanden ist so auf Initiative der städtischen Abteilung Kultur, Sport und Vereine unter Abteilungsleiterin Petra Schüle ein Fotoprojekt, dessen Aufnahmen von April bis Mai 2020 im Rahmen der Heimattage in der Sparkasse ausgestellt hätten werden sollen. Nun konnte die Ausstellung eröffnet werden. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Kraichgau Norbert Grießhaber begrüßte Bruckert, Oberbürgermeister Jörg Albrecht und Schüle.

"Physische Begegnungen sind das, was uns in den vergangenen Monaten besonders gefehlt hat", findet Grießhaber. Er freue sich deshalb, dass diese Ausstellung "einen sehr passenden Neustart in das kulturelle Leben darstellt". Bruckert bildet die Menschen, deren Wirken Spuren hinterlassen hat, ab, und blickt dabei hinter die Kulissen. Entstanden sind so eindringliche Porträtaufnahmen individueller Persönlichkeiten auch außerhalb des Rampenlichts – von Frauen, Männern, jüngeren und älteren Sinsheimern. Einige der abgebildeten Personen sind zwischenzeitlich gestorben. In Bruckerts Werk bleiben sie der Nachwelt im Gedächtnis, womit die Fotografien auch einen historischen Wert erhalten. Laut Albrecht gelingt es mit der Eröffnung der Ausstellung, eine Brücke von der Absage der Heimattage in das Jahr 2021 zu schlagen – passenderweise unter dem Überbegriff "Begegnungen".

Info: Der Fotobildband "Sinsheimer Begegnungen" kann für 20 Euro bei der Sparkasse Sinsheim, in der Buchhandlung Doll und im Bücherland gekauft werden. Die Ausstellung ist noch bis 23. Juli in der Sparkasse zu sehen.