Sinsheim. (tk) Auf dem Festplatz vor dem städtischen Freibad soll es jetzt mit schnellen Schritten vorangehen. Große Materialmengen wurden in den vergangenen Tagen bereitgelegt. Mit einer Stellfläche von rund 500 Buchten ist der Festplatz vor dem Bad einer der wichtigsten Parkplätze im Bereich der Innenstadt. Auch im Winter nutzen zahlreiche Berufstätige und Pendler die Fläche. Auf dem Festplatz parken soll auch nach Sanierungsende kostenlos bleiben, bestätigte am Donnerstag noch einmal der städtische Baudezernent Tobias Schutz.

Bei dem, was momentan zu sehen ist, handelt es sich um den Schotterunterbau des Platzes. Das Gelände ist in Teilen erhöht und leicht profiliert, dadurch entstehen Rinnen für eine bessere Entwässerung des Platzes, wie Schutz schildert. Eingebaute Schlauchrinnen helfen beim Abführen von Oberflächenwasser, das in der Regel von Betriebsstoffen parkender Autos sowie mit Reifenabrieb verschmutzt ist. Zum Einsatz kommen spezielle Rinnsteine, die mit einem Granulat versehen sind, welches die Stoffe bindet.

Diese Lösung komme "erstmals zum Einsatz" im Bereich der Stadt, schildert Schutz. Die Technik verbessere die Qualität des ablaufenden Regenwassers. Das Filtergranulat lasse sich austauschen. Künftig erhält jede Stellplatzreihe eine dieser speziellen Rinnen.

Ein orangefarbenes Granulat fällt in den Begrenzungen am Rand des Platzes auf, etwa in Richtung des Seniorenheims am Katharinenstift: "Der Unterbau für die Bäume". Da der eigentliche Festplatz frei bleiben müsse, "um Fahrgeschäfte bei Veranstaltungen oder auch ein Zirkuszelt stellen zu können", setze man vor allem an den Rändern auf Begrünung. Mehr Pflanzen als in den Vorjahren seien es in der Summe. Durch die Neuordnung steige auch die Parkplatzkapazität an - "trotz gleicher Fläche".

Die Festplatzsanierung kostet rund 1,5 Millionen Euro; es fließt Landeszuschuss aus dem Landessanierungsprogramm. Der Verkehrsübungsplatz, den die Stadt Sinsheim phasenweise als Puffer für den zur Zeit gesperrten Festplatz öffnet, bleibe nach dem Ende der Bauarbeiten als Übungsplatz erhalten. Eine Öffnung ist dann nicht mehr geplant.