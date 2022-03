Sinsheim. (tk) Hörten Sinsheimer seinen Namen, dachten sie mehr als 25 Jahre lang unter Garantie eines: Wald. Bis heute ist das so. Und nur einer seiner Vorgänger brachte es auf ähnlich viele Dienstjahre als Leiter des Forstbezirks wie Dr. Josef Klebes. Diesen Montag wird er 70.

Versiert, zugänglich, mit leisem, trockenen Humor. Seit dem Freiburger Studium in Wäldern in ganz Süddeutschland tätig, wurden das altehrwürdige Forstamt in der Gartenstadt und die Wälder im Gebiet des alten Sinsheimer Landkreises zu Klebes’ längster Wirkungsstätte. Und wohl auch zu seiner liebsten: Der gebürtige Tauberfranke nennt Sinsheim mit dessen Menschen einen Ort, in dem er "heimisch geworden" ist. Und vielen Sinsheimern ist die Zeit mit Forstdirektor Klebes, damals noch mit Münsterländer-Hund "Chato" zur Seite, in lebendiger Erinnerung.

Doch der Forst ist nur eine Seite. Der Doktor der Naturwissenschaften engagiert sich seit 1997 als ehrenamtlicher Naturschutzwart für Flora und Fauna zwischen Sinsheim, Angelbachtal und der Brunnenregion und steckt bis heute rund zwei Tage pro Woche in sein Ehrenamt. Der private Josef Klebes schätzt aber auch die gepflegte Geselligkeit, den Sport und die schönen Dinge des Lebens. Nach seiner Pensionierung im Jahr 2015 hat er Deutschland und Frankreich mit seiner Frau Petra "intensiv bereist", wie er erzählt. Eine längere Tour ins Loire-Departement mussten sie absagen, als die Corona-Krise kam. Beide hoffen jetzt, dass sie das bald nachholen können.

Das Leben und die Möglichkeiten Sinsheims schätzt Klebes: Man trifft ihn bei Konzerten und Lesungen, im Theater und "auf den Festles", auf dem Wochenmarkt, mit Freunden in den Straßencafés und Restaurants oder beim Tennis. Der profunde Fußballkenner geht zu Bundesligaspielen der TSG Hoffenheim. Klebes engagiert sich in der katholischen Kirchengemeinde Sankt Jakobus, war zehn Jahre lang Kirchengemeinderat und Stiftungsrat. Als Jagdpächter im "Orles" schultert er dann und wann seine Bockbüchsflinte.

Natürlich verfolgt Klebes die Arbeit im Forst – mit einer Mischung aus Besorgnis und Zufriedenheit. Die Umstellung auf die natürliche Verjüngung vieler Waldbestände rund um Sinsheim fiel in seine aktive Zeit und zeigt inzwischen Erfolg. Angesichts von Trockenstress und Krankheiten, sei es schwerer geworden, "die richtigen Entscheidungen zu treffen", sagt Klebes. Vor diesem Hintergrund bedauert er die alten und neuen Kollegen. Sie machten aber "einen guten Job", findet er, Begonnenes werde gut weitergeführt.

Neben Kollegen, Freunden und Bekannten gratulieren Sohn und Tochter sowie drei Enkelkinder zum Geburtstag. Auch die RNZ wünscht alles Gute.