Sinsheim. (jubu/mün) Den ganzen Mittwochmorgen waren die Rettungskräfte im Einsatz, der Verkehr kam zeitweise zum Erliegen. Auf der Autobahn A6 in Richtung Mannheim staut sich der Verkehr zwischenzeitlich auf 12 Kilometer zwischen Bad Rappenau und Sinsheim.

Am Morgen ereignete sich im Bereich der Einfahrt Sinsheim Richtung Mannheim ein Verkehrsunfall. Der Verkehr konnte deshalb nur einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren. Schnell bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Wenig später krachte es Auf der A6 bei Steinsfurt: Auch dort musste eine Fahrspur während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

​Foto: Buchner

Gegen 07.40 Uhr erreichte die Rettungsleitstelle dann ein Notruf über einen weiteren Verkehrsunfall bei der Auffahrt Sinsheim-Süd. Im Kreuzungsbereich Dietmar-Hopp-Straße/Auffahrt A6 Richtung Mannheim waren ein Fiat und ein Peugeot zusammengestoßen. Der Fiat einer 59-Jährigen überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau und die 41 Jahre alte Peugeot-Fahrerin konnten sich aus eigener Kraft aus ihren Fahrzeugen retten. Zur weiteren Behandlung wurden sie mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei missachtete die Fiatfahrerin das für sie geltende Rotlicht der Ampelanlage und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Dabei kollidierte sie mit dem Peugeot, der "Grün" hatte, so die Polizei.

Während der Unfallaufnahme musste die Einfahrt rund 30 Minuten gesperrt werden. Im Einsatz waren neben mehreren Polizeifahrzeugen, einem Notarzt und zwei Rettungswagen auch die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Update: 11. Dezember 2019, 12 Uhr