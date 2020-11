Eisvögel leben – und sterben offensichtlich auch – in Sinsheim. Die schillernden Tiere jagen Fische in der Elsenzaue und am Ilvesbach. Nun kam mindestens ein Tier an den Glasscheiben der Dr.-Sieber-Halle zu Tode. Foto: Karl Schramm

Von Tim Kegel

Sinsheim. Ist "Charlie" tot? Gestorben an den Scheiben der Dr.-Sieber-Halle? So befürchten es mehrere Zeugen aus dem Umfeld des Naturschutzbunds Sinsheim. Gleich zwei der bunten Eisvögel seien binnen weniger Wochen am Fuß der großen Glasfronten der neu sanierten Halle gefunden worden, die Stadtverwaltung spricht von einem Tier.

Karl Schramm hat die Eisvögel – wohl eine kleine Population, die am Ilvesbach und im Wiesental nahe der Halle brütet – mit der Kamera porträtiert. Einen der Vögel taufte der Musiker, in Anlehnung an seinen eigenen Spitznamen, "Charlie" und ließ einen Kalender mit Naturmotiven aus dem Wiesental drucken, in dem auch "Charlie" eine Rolle spielt.

Mit dem Ableben mindestens eines der Tiere an der hohen Glasfront konfrontiert, sagt Schramm: "Schade, aber das passiert." Um die Eisvögel in der Elsenzaue macht er sich trotz des Vorfalls wenig Sorgen und berichtet von mehreren Sichtungen in den vergangenen Tagen. Zwar sehe man weniger der Vögel, was Schramm aufs Winterwetter zurückführt. "Aber wenn die Sonne rauskommt, sieht man eigentlich immer welche", sowohl rechter, wie linker Hand des Wiesentals.

Betroffen von der Angelegenheit zeigte sich Oberbürgermeister Jörg Albrecht: "Das lässt einen doch nicht kalt, wenn man ein Foto von so einem Tierchen sieht und es tot ist", betont er. Mitarbeiter hätten den Kadaver gefunden und die unschöne Angelegenheit gemeldet. Nun suche man nach Lösungen.

Dies dürfte nicht ganz einfach werden: Die Wirksamkeit der gängigen Aufkleber mit Vogelsilhouetten ist stark umstritten. Es geht um die Verminderung der Spiegelungen großer Glasfronten, die Vögel nicht als solche erkennen. Nach Schätzungen des Nabu kämen jährlich 100 Millionen Vögel ums Leben, weil sie dagegen fliegen. Belastbare Zahlen gibt es aber nicht.

Doch eine solche Entspiegelung mithilfe spezieller engmaschiger Aufkleber und Leisten ist zum einen teuer, zum anderen hängt auch hier die Wirkung von der Größe der Glasfronten ab, die sich bei der Dr.-Sieber-Halle nahezu über die gesamten Gebäudeseiten erstrecken. Die Grünen-Fraktion im Sinsheimer Gemeinderat war es, die im Zuge der Sanierungsarbeiten an der Halle immer wieder darauf hingewiesen hatte, den Schutz von Vögeln zu bedenken und Maßnahmen gegen Vogelschlag zu treffen.

"Wir werden da mit Sicherheit aktiv", sagt Albrecht. In welcher Form und mit welcher Technik sei aber noch unklar. Er gibt zu bedenken, dass es "auch ein Stück weit Folge der Zivilisation" sei, dass Vögel gegen Fensterglas fliegen. "So tragisch, wie es auch ist, kennt man’s aus dem eigenen Wintergarten", sagt Albrecht. Die Dr.-Sieber-Halle sei "jetzt nicht als Schwerpunkt solcher Ereignisse bekannt".

Trotzdem sei "das Problem erkannt". Die Eisvögel – zwar, wie die meisten Wildvogelarten, in ihren Beständen gefährdet, aber weltweit vergleichsweise noch eher häufig anzutreffen – seien schließlich eine Art kleines Sinsheimer Wahrzeichen geworden. Dies auch dank der Bilder von Karl Schramm, die sogar die Lebensweise der bunten Rackenvögel dokumentieren: "Charlie" im Flug und bei der Fischjagd – ja sogar ein Eisvogel-Pärchen hat Schramm fotografiert. "Wir sind froh, dass wir die haben", verdeutlicht Albrecht.

Ähnlich verhalte es sich mit Erdkröten und Salamandern, etwa in Hoffenheim. Dort, sagt er, sei eine Schranken-Lösung am Weg entlang des Ursenbachs erst in den vergangenen Tagen näher gerückt. "Wir sind guten Mutes", sagt Albrecht, "dass wir dort im nächsten Jahr zur Amphibienwanderung absperren können."