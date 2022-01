Sinsheim. (bju) "Die Strafe folgt auf dem Fuß." Dass dieses Sprichwort noch Gültigkeit besitzt und in manchen Fällen sogar wortwörtlich zu nehmen ist, musste ein Angeklagter erfahren, der sich vor dem Amtsgericht wegen schweren Diebstahls verantworten musste. Denn den Einbruch hatte er abbrechen müssen, weil er sich dabei schwer am Bein verletzt hatte.

Der 24-Jährige war im Juli am späten Vormittag in der Sinsheimer Werderstraße über einen Zaun geklettert, um auf das Gelände des FKK-Saunaclubs zu kommen. Dieser hatte Corona-bedingt geschlossen. Anschließend trat er mit dem rechten Fuß die Terrassentür des Gebäudes ein und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er den Einbruchsversuch wegen sehr starker Blutungen abbrechen und um Hilfe rufen musste.

Eine vorbeigehende Frau hatte seine Rufe gehört und den Notarzt sowie die Polizei verständigt. Sehnen, Nerven und Muskeln waren durch Schnitte unterhalb des Knies stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Operationen und Transplantationen sowie mehrmonatige Aufenthalte in vier verschiedenen Krankenhäusern folgten. Zeitweise sei eine Amputation im Raum gestanden. "Seit Dezember bin ich wieder zu Hause, aber ich bin weiterhin motorisch stark eingeschränkt, habe Taubheitsgefühle und kann nur mit Hilfe der Beinschiene und Gehhilfen laufen", erzählte er. Ob er jemals wieder richtig laufen kann, können die Ärzte nicht prognostizieren. "Mein ganzes Leben hat sich komplett gedreht, und ich bereue, dass ich diese Aktion gemacht habe", sagte er gegenüber Richterin Bärbel Hönes. Auch seine Ausbildungsstelle habe er vorerst verloren.

"Ich kann nicht erklären, warum ich diese Tat begangen habe. Ich weiß nicht mal, was ich dort wollte", wiederholte der Angeklagte mehrmals, der ohne Anwalt vor Gericht erschienen war. Seine Freundin habe zum damaligen Zeitpunkt das gemeinsame noch ungeborene Kind verloren. Er gab zu, dass ihn das sehr belastete und wütend gemacht habe und er seinen Stress auf diese Weise abbauen wollte. Aber er könnte sich auch nicht mehr an alles erinnern, was damals geschehen sei. Weder Drogen noch Alkohol sind laut Angaben des bereits vorbestraften Mannes beim Tathergang im Spiel gewesen. 1000 Euro Schaden entstanden bei dem Einbruchsversuch.

"Es war eine ziemlich hohle Aktion von Ihnen", sagte Richterin Hönes zum Angeklagten, woraufhin dieser nickte. Die Zeugenaussagen brachten wenig neue Erkenntnisse. Die Richterin schlug vor, das Verfahren einzustellen, weil der Angeklagte aufgrund der gesundheitlichen Folgen schon hart bestraft sei. Dies lehnte die Staatsanwältin zunächst ab. Nach kurzer öffentlicher Beratung einigte man sich dann doch auf die Einstellung.

Die Richterin ermahnte den Angeklagten nochmals, derartige "dumme Aktionen" sein zu lassen. Dieser bat um die Kontaktdaten der Frau, die Hilfe gerufen und somit wohl sein Leben gerettet hatte. "Ich möchte mich bei ihr bedanken", sagte er. Das Amtsgericht wird die Daten weitergeben, falls die Frau das erlaubt.