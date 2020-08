Sinsheim-Ehrstädt. (gab/tk) Die Stadt Sinsheim, der Ehrstädter Ortschaftsrat und auch viele Einwohner des Stadtteils denken seit einiger Zeit über neue Baugrundstücke nach. Es ist normal, dass diskutiert wird, vielleicht auch kleinere Unstimmigkeiten entstehen. Im kleinen Ehrstädt nimmt die Sache gerade allerdings merkwürdige Züge an.

Mitte Juli stellte die Stadtverwaltung in Ehrstädt öffentlich Pläne für die "Ehrstädter Brache" vor. Schon vorher gab es eine Unterschriftensammlung gegen die Pläne, die nach Angaben der Sammler 137 Ehrstädter unterzeichneten. Eine Postwurfsendung, die ganz offensichtlich den Eindruck erwecken sollte, sie käme von öffentlicher Stelle – von der Stadtverwaltung oder dem Ortschaftsrat – markiert den derzeitigen Höhepunkt.

Das als "Bürgerinformation" titulierte Schreiben ist mit einem Ortswappen versehen und wählt exakt dasselbe nüchterne Layout und dieselbe Schrifttype der städtischen Sitzungsvorlagen. Auf acht Seiten werden aktuelle Ehrstädter Themen, wie der Hochwasserschutz, behandelt. Bei der Innenentwicklung wird generell die Frage gestellt, ob es überhaupt zu den gewünschten Effekten führt, wenn der Ort wächst, etwa was die Ansiedlung von Einkaufsmöglichkeiten oder Gastronomie betrifft. Ein dann erforderlicher Ausbau der Infrastruktur, so die Befürchtung, setze außerdem die "ruhige und idyllische Landschaft" aufs Spiel. Ein Autor oder Absender ist in der Broschüre nicht genannt. Einer der Heft-Verfasser war unter den Zuhörern der jüngsten Ortschaftsrats-Sitzung am Donnerstagabend. Er meinte, eine E-Mail-Adresse sei angegeben, die Intention der Macher sei gewesen, Leute zum Nachdenken anzuregen, "ohne dass sie gleich Namen dahinter sehen".

Die meisten im Publikum der gut besuchten Sitzung überzeugte dies nicht. Ein Ehrstädter bezeichnete "die Art und Weise, dass das Schreiben anonym ist", als lächerlich. Zudem verwies er darauf, dass es sich dabei um einen Verstoß gegen das Landespressegesetz handle. Einer der Broschüren-Macher fand, die Broschüre habe allein dadurch viel erreicht, dass so viele zur Sitzung gekommen seien. Eine Frau erklärte indes, in seiner Form habe "das anonyme Pamphlet eine rote Linie überschritten". Stadtrat Florian Hummel aus Ehrstädt unterstrich, er stehe mit seinem Namen hinter dem, was er sage oder tue und erwarte ein solches Verhalten auch von anderen Menschen. Ortschaftsrätin Julie von Gemmingen-Hornberg wunderte sich, warum "nicht einmal 20" der 137 Unterzeichner der Unterschriftenaktion zur Vorstellung zwei Wochen zuvor gekommen seien und damit ihr Interesse bekundet hätten. Die Broschüre enthalte Gerüchte und "gezielte Falschinformationen". Fakt sei hingegen, sagt von Gemmingen-Hornberg, dass Wohnraum gebraucht werde. Dass Ehrstädter bei der Bauplatzvergabe nicht bevorzugt würden, sei in Ordnung, denn "auch Zugezogene setzen sich ein". Als Beispiele nannte sie sich selbst und Anna-Theresa Ohr als zugezogene Ortschaftsrätinnen sowie viele, die sich in den Ehrstädter Vereinen engagierten.

Ohr erklärte zur die Gemüter aufheizenden Frage, ob in der Brache nur Einfamilien- oder auch größere Häuser gebaut werden sollten, dass sie noch vor Kurzem der Ansicht gewesen sei, "wir brauchen nur Einfamilienhäuser", mittlerweile aber umgedacht habe, denn "auch Singles, junge Pärchen und Ältere brauchen Wohnraum" und wünschten sich oft nicht etwas so Großes. Im Baugebiet "Brache" Mehrfamilienhäuser zu bauen, nannte Ohr einen "lohnenswerten Vorschlag".

Eine Einzelbebauung wünschte sich hingegen Daniel Dörr, denn er glaubt, auf diese Weise entstehe "eine langfristige Bindung an den Ort". Er bedauerte, "dass kein einziger Bürger zu mir kam und das Gespräch gesucht hat, sondern auf einer Liste unterschrieben hat", die nicht einmal besonders viele Informationen erhalten habe.

Er wünschte sich, dass die Ehrstädter besser miteinander oder mit ihren Ortschaftsräten sprächen. Hummel meinte, Ehrstädt brauche beide Wohnformen, Einzelbebauung und Geschossbauweise. Mit "Brache" und dem geplanten Baugebiet "Heinzengrund" sei beides möglich. Es sei eine Unsitte, die Einwohner in Ur-Ehrstädter und Nicht-Ur-Ehrstädter einzuteilen, monierte er.

Letztendlich stimmte der Ortschaftsrat mit fünf Stimmen bei einer Gegenstimme dafür, bei der Stadtverwaltung für die "Brache" eine Geschossbauweise mit maximal zwei Vollgeschossen und pro Haus vier bis sechs Wohneinheiten und Satteldächern anzuregen; mit zwei Parkplätzen je Wohneinheit und Barrierefreiheit für alle Wohnungen, zumindest aber für die Erdgeschosswohnungen.

Ortsvorsteher Frank Wintterle, der den Zuhörern schon vor Beginn der Sitzung eindrücklich seine Meinung zum Vorgehen der Broschüren-Macher darlegte, forderte diese am Ende des Abends auf, die von der Gruppe geplante Veranstaltung auf dem Weedplatz zumindest legal anzumelden und Corona-Hygiene-Maßnahmen einzuhalten.