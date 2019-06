Auf dem Rasen werden die Gäste sitzen, in der Scheune singt das Vokalensemble: Ortsvorsteher Alexander Speer, Vokalensemble-Leiter Erwin Schaffer, Vorsitzende Margarete Hertel, Gastgeberin Carola Lissner und Regionaldirektor Bernd Eknigk vom Sponsor Sparkasse Kraichgau freuen sich. Auch Künstler Berno Zwosta, hier vertreten durch eine seiner Stelen, wird dabei sein. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim-Dühren. Für ungewöhnliche Konzerte ist das Sinsheimer Vokalensemble bekannt - das wissen Besucher der vergangenen drei Veranstaltungen unter dem Titel "Ohrenzeuge". Bei der vierten Auflage ist nun auch der Ort ein ungewöhnlicher: Anlässlich des Dührener Ortsjubiläums findet das Konzert am Sonntag, 30. Juni, unter freiem Himmel statt. Genauer: Im idyllischen Garten des Anwesens Mayer-Ullmann. Davor hält der Tag jede Menge Kunst, aber auch Politik bereit.

Im Gras unter Nussbäumen werden bequeme Stühle aufgestellt. Und in der Scheune, in der gerade noch Traktoren und die Sämaschine untergestellt sind, wird das Vokalensemble seine Lieder anstimmen. Viel Arbeit steht Carola Lissner und ihrem Mann Hansjörg Mayer-Ullmann bevor. "Aber wir bringen uns gerne ein", sagt Lissner. Man könne ja nicht immer nur sagen, es sei nichts los. Man müsse auch selbst was bieten.

Entstanden ist die Idee von mehreren Dührenern, erklärt Margarete Hertel, Vorsitzende des Vokalensembles: Neben den Besitzern des Hofs trafen sich Ortsvorsteher Alexander Speer, der Leiter des Vokalensembles Erwin Schaffer und Künstler Berno Zwosta. Letzterer ist auch mit dabei, hat er doch sein Atelier auf dem Anwesen. Eine Vernissage hatte er im Sinn, die wird es auch geben. Und eine ganze Menge Kultur dazu.

Der Veranstaltungstag beginnt um 11 Uhr mit einem Werkstattgespräch über das Thema "Traumkunst, Heimat und urbane Mythen, Digitalität und Kunst". Die beiden Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein und Albrecht Schütte werden daran teilnehmen. Von 12 bis 15 Uhr steht dann Zwostas geöffnetes Atelier "Kunstpunkt" samt Werkschau im Mittelpunkt. Für Musik sorgen Karl Schramm und "Dühren Blech". Der Eintritt ist frei.

Beim ersten Dührener Freiluftkonzert, wie Speer es bezeichnet, geht’s dann ab 18 Uhr los. Das vierte Ohrenzeugen-Programm steht unter dem Motto "Was mir die Liebe erzählt". Der Titel stammt laut Schaffer von Gustav Mahlers dritter Sinfonie. Ein Teil daraus wird zu hören sein, darüber hinaus ein Querschnitt durch Musikgeschichte und -genres. Bekannte Klassiker wie "Wenn alle Brünnlein fließen" und Volkslieder finden sich ebenso im Programm wie eher moderne Stücke, beispielsweise "Junimond" von Ton Steine Scherben oder "Bridge over troubled Water" von Simon & Garfunkel.

Nicht fehlen darf auch die Neue Musik: "Déjà Vu" ist laut Schaffer ein "relativ moderat zu hörendes Stück" eines mailänder Komponisten, gespielt auf fünf Schlagzeugen. Neu dabei sind Theaterszenen: Schauspieler der Theaterkiste führen zwei Szenen auf, natürlich zum Thema Liebe. Eine entstammt dem Klassiker "Romeo und Julia", die zweite handelt laut Schaffer von einem Ehepaar, das bereits sehr lange verheiratet ist. Passend dazu berichten Helga und Hugo Rempfer aus Steinsfurt in einem Interview, wie genau das funktioniert - das Ehepaar feierte vor Kurzem seine goldene Hochzeit. Paartherapeutin Zwannet Steenstra wird unter anderem berichten, wie sich Leute heute kennenlernen.

Eine lockere Atmosphäre liegt allen Beteiligten am Herzen. Deshalb soll auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. "Das wird sehr spannend", freuen sich Speer, und Bernd Eknigk, Regionaldirektor der Sparkasse Kraichgau, die als Hauptsponsor wieder dabei ist.

Info: Karten für das Konzert gibt es bei den Buchhandlungen Doll und Bücherland sowie bei Dührener Geschäften. Bei ungünstigem Wetter findet die Veranstaltung in der Mehrzweckhalle statt.