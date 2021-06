Sinsheim-Dühren. (tk) Starkregenereignis – das heißt auch: Aus Duschen und Toiletten schießende stinkende Brühe. Mit glitschigem und schwerem Lehm überzogene Innenhöfe. Unterspülte Bodenfliesen und Probebohrungen von Versicherungen in Kellerzimmern. Leidende Gebäudesubstanz, große Unklarheit, wie es weiter geht, was noch kommt und wie sich das Problem lösen lässt. Rund 30 solcher Fälle gibt es seit den jüngsten Überflutungen in Dühren. Die Sandsäcke entlang der Karlsruher Straße bleiben in diesen Tagen liegen; Hoftore geschlossen. Wenn es schwül wird und hohe Wolken aufsteigen, kommt ein mulmiges Gefühl auf.

"Immer wenn’s zuzieht" hat Doris Zimmermann Angst. Fünf Unwetter haben sie und ihre Familie und Nachbarn in den vergangenen elf Jahren erlebt; jenes am Abend des 5. Juni sei das Schlimmste von allen, und als es vergangenen Mittwoch erneut wie aus Eimern schüttete, sei man "keine fünf Minuten" von einem ähnlichen Fiasko entfernt gewesen.

Das Anwesen von Doris Zimmermann grenzt direkt an den Erlenbach und das Dührener Feldgebiet, das sich dem Bachbett wie ein Trichter zuwendet. Sie und viele andere Hausbesitzer haben in der vergangenen Zeit privat vorgesorgt, früher schon zum Beispiel mit einer Rückhalteklappe, jetzt mit dem Kauf von Sandsäcken.

Privatvorsorge, zu der man seitens der Verwaltung geraten hatte. Man tat dies mit Blick auf klamme Kassen und weil es schwer sei, den genauen Ort, an dem Starkregen auftritt, vorherzusagen: Baue man beispielsweise ein Rückhaltebecken mit Kosten von einer Million Euro in einem Bereich, heißt es im Rathaus, dann müsse dieses im Lauf der kommenden 50 Jahre dazu imstande sein, Schäden in Höhe von 2,5 Millionen Euro an eben diesem Standort abzuwenden. Und Nachdem das zweite Juni-Unwetter schließlich auch zu Schäden weiter südlich im Ort führte, wurde dies als Indiz für die schwere Planbarkeit von Starkregen-Schutzmaßnahmen betrachtet.

"Verzögerung" der Wassermassen im Erlenbach tue auf jeden Fall Not, ist man bei Betroffenen im Ort überzeugt; zweitrangig, ob dies mithilfe einer Pufferung unterhalb des Sportplatzes am Eichenlochweg geschehe – wie von Ortsvorsteher Alexander Speer bevorzugt, durch Renaturierung des Bachbetts oder durch ein Rückhaltebecken an einer noch zu findenden Stelle entlang des zwei Kilometer langen Bachlaufs. Auch Doris Zimmermann und ihre Tochter Sandra Ehmer glauben aus ihren Erfahrungen, dass es vor allem eine "Verzögerung der Wassermengen" benötige: Hierdurch gerate das Kanalnetz weniger schnell an seine Grenzen; trete der Bach nicht sofort aus seinem Bett. Auch sei es ihren Beobachtungen zufolge sinnvoll, über die Dimensionierung, Anordnung, Verteilung und Wartung von Einlauf-Bauwerken, Dolen und Schutzgittern noch einmal nachzudenken.

Hierbei gehe es nicht darum, private Schutzvorkehrungen zu umgehen. Allerdings gibt Ehmer zu bedenken, dass das Aufstellen von Sandsäcken und der Bau von Barrieren zwar beim Schutz der Grundstücke helfe, nicht zwangsläufig jedoch die Überflutungen im öffentlichem Raum verhindere oder die Überlastung des Kanals. Unklar ist auch, ob mehrere kleinteilige private Vorkehrungen zu Dopplungseffekten führen, durch die am Ende mehr Wasser als zuvor in die Straßen und Kanäle fließt. Zudem brächen die Unwetter oft schlagartig über den Ort herein. Anders als bei Neckar-Hochwassern bleibe zum Stellen von Sandsäcken oft kaum Zeit.

Großes Lob hört man von Betroffenen über die unbürokratische Alarmierung des Technischen Hilfswerks, den Einsatz der Feuerwehr und die Hilfe von Landwirten und Nachbarn. "Da kamen Leute, die nicht betroffen waren, und haben einen Sonntag lang angepackt."