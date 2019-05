Sinsheim-Dühren. (at) Aufgrund des großen Andrangs an Zuhörern hatte man am Freitag die Sitzung des Ortschaftsrats kurzerhand in den Bürgersaal verlegt. Zum Auftakt, der aktuellen Viertelstunde für Einwohner, meldete sich dann allerdings keiner der Anwesenden zu Wort. Das wahre Interesse galt wohl auch weniger der einstimmig beschlossenen Beschaffung neuer Stühle für die Leichenhalle, sondern eher dem darauffolgenden Punkt zur Erschließung von Wohnbauflächen.

Das ergebe sich aus der Tatsache, dass keine Woche vergehe, in der nicht nach freien Bauplätzen im Ort gefragt werde. Ortsvorsteher Alexander Speer merkte hierzu an, dass es bislang noch keine Entscheidung über einen konkreten Ort für ein neues Baugebiet gebe, wenngleich in nichtöffentlicher Sitzung bereits verschiedene Vorschläge besprochen worden seien. Wie in einem Schreiben der Stadtverwaltung aufgefordert wurde, beauftrage man nun aber die Verantwortlichen der Stadt mit einer Überprüfung möglicher Flächen. Konkret gehe es hierbei darum, mit eventuellen Grundstückseigentümern zu verhandeln oder Gebiete zu finden, die bereits im Besitz der Stadt sind.

Über Probleme im und für den Kindergarten wurden die Räte anschließend informiert. So wird der bisherige Caterer den Kindergarten nur noch bis Ende August beliefern, wie Ortsvorsteher Speer mitteilte. Die örtliche Firma Steidel hat gekündigt. Leider erfülle die hauseigene Küche nicht den Lebensmittelstandard, sodass kein Essen angeboten werden könne. Erst nach dem für 2020 geplanten Umbau des Kindergartens stehe wieder eine benutzbare Küche zur Verfügung. Für die Zeit bis zum Umbau wolle man keinen neuen Caterer beauftragen, erklärte Speer auf RNZ-Nachfrage. Denn es sei noch nicht vollkommen klar, wann die Sanierung beginne.

Während der Sanierung könne man zudem das gesamte Gebäude nicht nutzen. Hier suche die Stadt noch nach Ausweichmöglichkeiten. Auf Nachfrage von Ortschaftsrat Dieter Wolfhard bestätigte Eva-Maria Baumgärtner, dass auch die Kernzeitbetreuung der Grundschule von der Kündigung des Essenslieferanten betroffen ist. Laut Speer konnte hierfür ein anderer Caterer gefunden werden.

In der Küche der Mehrzweckhalle geht es hingegen voran. Der Herd und Backofen, an dem sowohl Zünder als auch Thermostat defekt waren, befinde sich in Reparatur, die neue Spülmaschine sei bereits eingebaut. Außerdem erhalte das häufig genutzte Gebäude zwei neue Vordächer und eine neue Heizraumtür.

Große Not herrsche momentan im Wald: Dort müssten viele Fichten, aber euch etliche Laubbäume gefällt werden, da sie, vom Hitzesommer geschwächt, dem Borkenkäfer nicht haben standhalten können. Um ohne den Einsatz der chemischen Keule weiteren Schaden einzudämmen, müssen die befallenen Bäume nun möglichst schnell herausgeholt und sofort gehäckselt werden. Zur Lagerung der Hackstücke bleibe deshalb der Seeparkplatz für acht bis zwölf Wochen gesperrt.

Warum man zurzeit die Gräben ausputze, konnte Ratsmitglied Peter Keil ganz und gar nicht verstehen. Der Zeitpunkt sei äußerst ungünstig, da jetzt im Frühjahr die Amphibien einzögen.