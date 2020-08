Sinsheim-Dühren. (abc) Eine Erfolgsgeschichte zu gelungener Integration kann Samir Aziz erzählen, der gerade eine Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation bei der Firma "miplanung" abgeschlossen hat. "Bis 2015 habe ich als Informatiker für die Regierung meines Heimatlandes gearbeitet", berichtete der aus der afghanischen Hauptstadt Kabul stammende 31-Jährige. Während dieser Tätigkeit sei er von extremistischen Gruppen unter Druck gesetzt worden, Zugangscodes zu sensiblen Daten an sie weiterzugeben. Da Aziz das nicht wollte und Angriffe auf seine Familie fürchtete, verließ er die Heimat und kam schließlich im Januar 2016 nach Deutschland.

Deutsch lernte der Asylsuchende schnell, sodass er schon im Sommer 2016 ein Praktikum bei der "miplanung" beginnen konnte. "Wir sind ein Planungsbüro mit Ingenieurdienstleistung für Haus- und Gebäudetechnik, Trinkwasserhygiene und Gefährdungsanalysen", erläutert der Geschäftsführer des Familienunternehmens mit Niederlassungen in Tuttlingen und Vaihingen/Enz.

Auf das Praktikum folgte eine Ausbildung, bei deren mündlicher Abschlussprüfung Aziz dank 93 von 100 möglichen Punkten die Note 1,0 erreichte. Auch Ausbildungsleiter Thorsten Weiß, Mathea Imhof und Senior Leo Imhof, die allesamt bei der Ausbildung halfen, hatten daran wesentlichen Anteil. "Gerade weil Samir noch nicht lange in Deutschland ist, freuen wir uns ganz besonders über diese hervorragende Leistung", sagt Imhof, der Aziz gern weiterbeschäftigt.

"Ich bin froh, bei meinem Arbeitgeber bleiben zu können. Das freut auch die Familie in Afghanistan, mit der ich viel telefoniere", so der mittlerweile anerkannte Flüchtling, dem sein Arbeitgeber weitere Karrierechancen offeriert: "Eine weitere Ausbildung zum Systemplaner oder ein Studium zum Systemtechniker wäre durchaus denkbar, wenn er das möchte", sagt Imhof, der in puncto Nachwuchsförderung nichts dem Zufall überlässt. In der von der "miplanung" bedienten Energie- und Umweltbranche sei die Auftragslage glänzend und von der Corona-Krise nichts zu spüren.

Bei der Aufstockung des Personals setzt man dort, wenn möglich, auf Eigengewächse: "Aktuell sind vier unserer Mitarbeiter jünger als 30 Jahre. Wir arbeiten daran, das Personal weiter zu verjüngen. Dabei können in Zukunft vielleicht weitere geeignete Bewerberinnen und Bewerber berücksichtigt werden", sagt Imhof.