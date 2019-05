Sinsheim. (pol/rl) Als ein 26-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen nach einem Disko-Besuch zu Fuß zum Sinsheimer Bahnhof unterwegs war, hielt ein grauer Mercedes-Kombi neben ihm an. Die drei Insassen boten ihm an, dass sie ihn ein Stück mitnehmen könnten. Der 26-Jährige stieg ein und sagte dem Fahrer, dass er zum Bahnhof wolle.

Zunächst fuhr der Wagen sogar in diese Richtung. Doch kurz vor dem Bahnhof bog der Mercedes plötzlich mehrmals ab und blieb schließlich an einer abgelegenen Stelle stehen.

Die drei Männer drohten nun dem 26-Jährigen: Er solle sein Geld herausgeben oder sie würden ihn abstechen. Aus Angst gab der 26-Jährige seine verbliebenen 30 Euro heraus. Danach durfte er aussteigen und die Täter fuhren davon.

Der 26-Jährige ging dann wieder zu Fuß weiter. Als er später am Bahnhof ankam, traf er dort ein weiteres Opfer. Die drei Mercedes-Insassen hatte in dieser Nacht offenbar mehrere angetrunkene Disko-Besucher zielgerichtet angesprochen, mitgenommen und dann um ihr Bargeld gebracht.

Info: Hinweise auf den grauen Mercedes-Kombi und die drei Insassen nimmt das Polizeirevier Sinsheim entgegen. Weitere Geschädigte der drei Männer und Zeugen werden gebeten sich zu melden.