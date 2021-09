Eine Person im Dinosaurier-Kostüm sorgte am Samstag für Aufsehen. Foto: Tim Kegel

Sinsheim. (tk) Seltsame Szenen am Samstag in der Innenstadt: Mit einem durchaus lebensecht wirkenden Dinosaurier-Anzug warf eine Dino-Show, die am kommenden Wochenende gezeigt wird, ihre Schatten voraus. Und wo immer das Ungetüm auftauchte, war es umringt von Menschenmassen und die Veranstalter hatten ihre Werbung sicher.

Manche Passanten waren begeistert, doch manchem Kind oder Hund waren die Dinos ziemlich unheimlich. "Europas Dino Show" kommt am Sonntag, 12. September, in die Dr.-Sieber-Halle.

Die Shows beginnen um 11 und 15 Uhr, die Tageskasse ist ab 10 Uhr geöffnet. Es gilt die "3G"-Regel, in manchen Bereichen besteht Maskenpflicht.