Von Alexandra Tassios

Sinsheim-Dühren. Am späten Nachmittag lagen die riesigen roten Sonnenschirme einer Brauerei bereits zum Abtransport verpackt am Straßenrand, und der breite Gehweg vor der Verwaltungsstelle diente wieder seiner ursprünglichen Bestimmung. Auf den Gästen am letzten dort noch stehenden Tisch, die das unbeschwerte Feiern bis zur Neige auszukosten gedachten, ruhte der nachsichtige Blick eines kleinen, freundlichen Herrn aus Bronze.

Gut fünf Stunden zuvor, als eben jene Bronzestatue enthüllt worden war, hatte die kraftvolle Herbstsonne den Morgennebel gerade vertrieben und für unerwartet strahlendes Wetter gesorgt. Über den gut 70 zufriedenen Zuschauern wiegten sich Landesflagge und Ortsfahne ganz sachte vor blauem Himmel. Der Fahnenaufdruck erinnerte an die 1250-Jahr-Feier von 2019 und somit an das letzte Großereignis vor dem Stillstand durch die Pandemie.

Umso größer war die Freude in den Gesichtern der Besucher, die an diesem Morgen der feierlichen Einweihung eines bereits seit geraumer Zeit bekannten Denkmals beiwohnen durften. Als Personifizierung des Uznamens der Dührener stellt die Statue einen "Manschettenbauer" dar, der neben seinem "Sonntagsstaat" und geschnürten Arbeitsschuhen auch die namensgebenden Frackmanschetten trägt. Nachdem Hans-Jürgen Hillenbrand und Joseph Rausch, ihres Zeichens Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins, aus dem die Vereinigung "Manschettenbauern" hervorgegangen war, um Punkt 11 Uhr schnell und umstandslos das weiße Tuch gelüftet hatten, griffen nacheinander Ortsvorsteher Alexander Speer, Oberbürgermeister Jörg Albrecht und der ehemalige Ortschaftsrat Friedhelm Brehm zum Mikrofon. Letztgenannter konzentrierte sich auf die Entstehungsgeschichte des Vereins, die Vorredner beleuchteten unter anderem den langwierigen Prozess der Teil-Finanzierung des Projektes durch das Leader-Programm.

Arthur Mack, wie seine Vereinskameraden standesgemäß in Frack, Zylinder und Fliege gekleidet, erinnerte in einem langen Gedicht schließlich an die historischen Ereignisse in Dorf und Umland, die zu der Figur des repräsentativ gekleideten Bauern geführt haben mögen: Die vom verheerenden Stadtbrand im Jahr 1689 und kriegerischer Zerstörung gebeutelten Sinsheimer waren ob der Wiederaufbaukosten gezwungen, Ackerland an Großbauern der Umgebung zu verkaufen, welche dann entsprechend gekleidet zum Amt marschiert kamen, um ihre Unterschrift unter die Verträge zu setzen.

In den Reihen einiger Zuhörer, viele davon im Verein und historisch interessiert, wurden die Jahreszahlen und Anekdoten des Vortrages mit bis in den Dreißigjährigen Krieg zurückreichenden Erzählfäden in einen dichten geschichtlichen Hintergrundteppich eingewoben, der, wieder aufgedröselt, Stoff böte für ein ganzes Buch. Das Anliegen des Vereins, mit Hilfe der Statue landwirtschaftliche Historie sichtbar zu machen, scheint gelungen.