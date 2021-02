Sinsheim. (tk) Auftauende Böden, vollgesaugt mit Wasser. Das heißt für die Stadtwerke: Wasserrohrbruch-Zeit. Die Truppe um Wassermeister Steffen Brandt ist zurzeit "gut damit beschäftigt". Als es im Stadtgebiet zu tauen anfing, ging’s auch gleich los. Mit "fünf Rohrbrüchen in den letzten zwei Tagen" habe man zu tun gehabt, sagt Brandt mit zupackendem Unterton: in Steinsfurt, Hoffenheim und zweimal in Sinsheim.

Der fünfte Rohrbruch wurde am Mittwoch in der Weilerer Kaiserstraße versorgt. Eine vergleichsweise knifflige Angelegenheit, denn die Kaiserstraße ist die Ortsdurchfahrt. Hier rollt über die Landesstraße 550 viel Verkehr durch, und am Mittwochnachmittag überlegten sich die Planer der Stadtwerke, inwieweit es einer halbseitigen Sperrung der Straße in Teilbereichen bedarf. "Auf jeden Fall nicht ganz unspannend."

Hinzu kämen zurzeit "eingefrorene Bauwasserzähler" – ein typisches, wenn auch in den eher milden Vorjahren vergessenes Winterproblem, mit dem die Stadtwerke konfrontiert sind. "Dann laufen Baugruben mit Wasser voll", auch solche Fälle hätten sich in den vergangenen Tagen gehäuft. Acht Mann und zehn weitere Kollegen aus der Tiefbauabteilung stehen für Arbeiten dieser Art bereit, schildert Brandt.

110 bis 120 Wasserrohrbrüche werden in der Regel jährlich im Gebiet der Flächenstadt Sinsheim mit deren Ortsteilen gemeldet, weiß Brandt. Sie kommen auch in anderen Jahreszeiten vor, "je nach Zusammenspiel von Wetter und Boden", sagt Stadtwerke-Leiter Andreas Uhler. "Und dann passiert’s halt." Extreme Fälle habe es schon gegeben, "etwa inmitten einer Geburtstagsfeier" oder "direkt vor dem Stadtwerke-Gebäude".