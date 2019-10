Die Grundschüler der Wingertsbergschule legten beim gestrigen ersten Spatenstich für die Erweiterung selbst Hand an. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim-Reihen. Kinder haben gestern den symbolischen ersten Spatenstich für die Erweiterung der Reihener Wingertsbergschule übernommen und viele Gäste aus dem Sinsheimer Rathaus und den öffentlichen Gremien mit eigens für den Anlass getexteten Liedern schwer beeindruckt. Der Anbau (wir haben berichtet) trägt steigenden Kinderzahlen Rechnung, er sei aber auch dem an der Grundschule praktizierten Konzept förderlich.

Seit 1974 besuchen Schüler aus Reihen, aber auch aus den Bergdörfern Adersbach, Ehrstädt und Hasselbach die Wingertsbergschule. Diese Struktur habe sich bewährt, auch in den Familien, wie Schulleiter Gerhard Langer sagt. Zurzeit besuchen 147 Kinder die Schule, es waren schon 130. Absehbar sei, "dass sich die Zahl bei 170 bis 180 einpendelt". Durch den Anbau steigt die Zahl der Klassenzimmer von zurzeit sechs auf acht. Die Zweizügigkeit mit Parallelklassen werde dadurch gesichert. "Parallelklassen sind toll", findet Langer; diese förderten den Erfahrungsaustausch beim Kollegium, könnten als eine Art Puffer dienen, falls ein Kind in einer Klasse Probleme habe. Der Erweiterungsbau, sagt der städtische Baudezernent Tobias Schutz, habe sogar eine Aufstockungsmöglichkeit. Schulleiter Langer glaubt aber, "dass wir nie mehr als zweizügig sein werden".

Sinn ergebe der Anbau nach Ansicht vieler auch wegen der Nähe, welche die Wingertsbergschule traditionell zum Kindergarten pflegt, der im selben Gebäudekomplex untergebracht ist. Nach Ende der Bauzeit kann der Kindergarten einen Raum nutzen, der momentan von der Schule belegt wird. Die enge Zusammenarbeit schaffe "einen angenehmen Übergang vom Kindergarten in die Grundschule" auch Dank des Fördervereins. Seit einigen Jahren können künftige Erstklässler in der Woche vor dem Einschulungs-Samstag die Einrichtung kennenlernen, schildert Langer. Der Förderverein stelle hierzu vier Betreuungskräfte ein; interessierte Eltern zahlen einen geringen Unkostenbeitrag. Der fließende Übergang und das spielende Kennenlernen der Schule und der künftigen Klassenkameraden nehme viel Druck und Unsicherheit von den Kindern, von denen viele sich nicht gegenseitig kennen: "Am Einschulungstag", sagt Langer, "kennen sie sich hier schon aus."

Der Anbau liegt gegenüber des Eingangsbereichs der Schule. Überbaut werden auch Teile des Pausenhofs. Für Langer kein Problem: "Wir haben zum Glück viel Platz." Neben den Klassenzimmern entstehen ein Raum für Schulsozialarbeit, eine Bücherei, eine kleine barrierefreie Toilettenanlage. Als Nebeneffekt entstehen eine Pausenhalle und eine überdachte Bühne, in einer Art Aula-Situation mit weit öffnenden Glasschiebetüren. Insgesamt werden 350 Quadratmeter zusätzliche Nutzfläche geschaffen. Rund eine Million Euro lässt sich die Stadt Sinsheim als Schulträger den Anbau kosten, ein Zuschuss fließt nicht.

Ein knappes Jahr Bauzeit bei laufendem Betrieb soll das Projekt in Anspruch nehmen. Fertig wird die Erweiterung zum Schuljahresbeginn 2020/21.