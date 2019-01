Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Stadtverwaltung hat eines der monumentalsten Gebäude der West- und auslaufenden Gartenstadt gekauft: das bei der Sinsheimer Bevölkerung als "Altes Flurbereinigungsamt" bekannte Haus in der Werderstraße 14. Der hohe, denkmalgeschützte Bau mit Hauptgebäude aus dem Jahr 1908 war früher Sitz des Amts für Flurneuordnung und Landentwicklung. Den Kauf - "beurkundet und eingetragen" - bestätigte am Donnerstag Oberbürgermeister Jörg Albrecht auf RNZ-Nachfrage.

Die Entscheidung über den Erwerb war eine der letzten Amtshandlungen des Gemeinderats im vergangenen Jahr und in nichtöffentlicher Sitzung; die Maßnahme sei unumstritten gewesen. Es habe "schnell gehen müssen", lässt Albrecht durchblicken. "Mehrere Interessenten" habe es gegeben an dem zuletzt im Besitz der Immobilienverwaltung des Landes Baden-Württemberg befindlichen Bau aus gelbem Sandstein mit seinen markanten Erkern und Alkoven. Vergangenen November habe sich "die Situation zugespitzt" und man habe entscheiden müssen.

Die Kaufentscheidung der Stadt Sinsheim begründet Albrecht außerdem ähnlich wie schon bei etlichen anderen repräsentativen Anwesen, welche die Verwaltung in jüngster Zeit erworben hat: "Die Hand drauf haben", nennt Albrecht das, "um mitbestimmen zu können, was an dieser Ecke geschieht - und vor allem nicht geschieht". Die Werderstraße mit dem Amtsgericht, dem früheren Notariat, der Carl-Orff-Schule und den beiden schmucken Pfarrhäusern trägt das Gesicht einer alten Amtsstadt; mit Blick hierauf, so Albrecht, sei "die Kaufentscheidung städtebaulicher Natur gewesen".

Es gebe, sagt Albrecht ohne konkret zu werden, Anwesen im Stadtgebiet, die man mit Blick auf die Gestaltungshoheit "besser gekauft hätte". Dies nun verstärkt zu tun, sei "unsere Philosophie in der Verwaltungsspitze". Einen Preis für die Werderstraße 14 wollte Albrecht nicht nennen, um Spekulanten keine Angriffsfläche zu bieten. Es sei "eher zu erwarten", dass die Stadtverwaltung das riesige Gebäude mittelfristig wieder verkaufe, dann aber besser mitbestimmen könne.

Weiterer Erwerbsgrund seien Platzprobleme gewesen. Zahlreiche Umstrukturierungen, anstehende Umbaumaßnahmen und neue Aufgaben innerhalb der Verwaltung benötigten Raum, sagt Albrecht, etwa um Teilbereiche übergangsweise auszugliedern. Rechne man, so Albrecht, "Mietoptionen gegen", so könne die Verwaltung durch den Kauf des Amtshauses "über wenige Jahre einen sechsstelligen Betrag sparen". Inzwischen wurden Glasfaserkabelanschlüsse ins Gebäude verlegt; noch stehe nicht fest, welche Bereiche der Stadtverwaltung ins Gebäude ausgelagert oder dort neu angesiedelt werden.

Bauhistorisch betrachtet, handelt es sich, wie Karin Blum vom städtischen Immobilienmanagement schildert, beim Alten Flurbereinigungsamt um ein Gebäude des "Geometrischen Jugendstils". Es hat drei Stockwerke, Keller und Dachgeschoss; allein das Hauptgebäude hat 30 Zimmer. Ein Anbau wurde vermutlich in den 1950er-Jahren hochgezogen - mit ähnlichen Dimensionen. Seit 2017 steht das Gebäude leer.

Noch würde im Rathaus über Nutzungskonzepte nachgedacht, müsse der Bestand genauer geprüft werden. Albrecht macht keinen Hehl daraus, dass "der Sanierungsaufwand hoch" ist - speziell dann, wenn der Bau einer klassischen Wohnnutzung zugeführt werden würde. Die temporäre Nutzung, sozusagen als Übergangs-Amt, koste aller Voraussicht nach "keine 200.000 Euro".