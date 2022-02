Sinsheim. (tk) Unter den exakt 106 Personen, die im Stadtwald auf die Jagd gehen, sind 13 weiblich. Vier der Damen treten als Pächterin auf. Damit entspricht Sinsheim dem bundesweiten Trend mit steigenden Zahlen waidwerkender Frauen. Die Neuverpachtung der städtischen Jagdreviere ist seit der jüngsten Gemeinderatssitzung unter Dach und Fach.

Der Blick in die Listen zeigt großteils die bekannten Namen. Manchenorts rücken altgediente Pächter ins zweite Glied, wechseln zum Begehungsrecht; Begeher werden wiederum zu Pächtern und eine jüngere Generation übernimmt mehr Verantwortung. Der überwiegende Teil der Männer und Frauen lebt in der Region und ist auch mit dem jeweiligen Revier seit Jahren oder Jahrzehnten verbunden oder darin aufgewachsen. "Nur ein einziges Revier" – Sinsheim II, das sich grob auf Höhe der Mülldeponie in Richtung Hoffenheim erstreckt – war am Abend formell noch nicht unter neuer Obhut: Nach personellen Wechseln während der Pachtverhandlungen, und weil sich daraufhin keine Interessenten gefunden hätten, habe man das Gebiet neu ausschreiben müssen, sagt Stadtkämmerer Ulrich Landwehr. Die Ausschreibung fand überregional statt. Interessenten gebe es zwar inzwischen, man müsse aber die Eingabefrist noch verstreichen lassen und will in der Sitzung am 29. März über die Angelegenheit entscheiden.

"Das Interesse war groß", fasst Landwehr zusammen. Jagd in den Sinsheimer Revieren gilt als landschaftlich reizvoll; der Bestand an Rehen ist hoch, jener an Wildschweinen sogar "sehr hoch", es gibt viele Füchse und anderes Raubwild. Fasane und Hasen sieht man gelegentlich, das Gros der Jäger schont sie. Rebhühner gibt es so gut wie gar nicht mehr, Waldschnepfen hört man stellenweise wieder öfter als noch vor wenigen Jahren.

Freizeitnutzungen gestiegen

Verglichen "mit manchem Rheinebene-Revier", wo Pächtermangel an der Tagesordnung ist, ist die Jagd hierzulande relativ intakt, schildert Landwehr. Und aufgrund gewachsener Strukturen und Beziehungen zwischen Jägern, Bauern, Förstern und Gemeinde sollen auch die Stimmung und die Zusammenarbeit positiv sein. Einigermaßen neu ist künftig, "dass bis zu sechs Pächter ein Revier unter sich aufteilen" und dann wohl Jagdbögen und Pirschbezirke einrichten werden.

Der Vergabe der 21 Jagdreviere, deren Verträge jetzt bis 31. März 2034 laufen, gingen mehrere nicht-öffentliche Gespräche mit der Stadt einher, teils in kleinen Runden und einer eigens hierzu mit der Jägerschaft gebildeten Kommission, an der auch Hege-Ring-Leiter Markus Zoller und Vertreter der Jagdgenossenschaft, das heißt: Besitzer der bejagbaren Flächen, beteiligt waren. Flächenmäßig verteilen sich die Sinsheimer Reviere auf 2500 Hektar Wald und 7000 Hektar Feld. Die Einnahmen aus der Jagdpacht betragen laut Landwehr "in der Summe rund 65.000 Euro pro Jahr", welche die Stadt Sinsheim im Auftrag der Jagdgenossenschaft verwaltet. Weil die Jagdpacht für die Gemeinden inzwischen der Umsatzsteuerpflicht unterliegt, wird es künftig, verkürzt gesagt, um 19 Prozent teurer, zur Jagd zu gehen.

Die Jägerschaft trug manche Veränderung mit Murren, wie man aus den von allen Seiten sehr vertraulich gehandhabten Verhandlungen erfährt. Als Hintergrund eine Rolle gespielt habe "eine immer größere Freizeitnutzung", teils rund um die Uhr, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Lebensweise des Wilds, wie Landwehr schildert. "Ein großes Problem" und immer wieder Thema bei den Verhandlungen gewesen, seien frei laufende Hunde, die Wildtiere aufgeschreckt, gehetzt oder gerissen haben. Beide Vorkommnisse hätten sich seit Beginn der Corona-Krise vervielfacht und im vergangenen Jahr einen Höhepunkt erreicht.

Hinzu kommt, dass man "jederzeit mit einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest rechnen" müsse, die in Osteuropa grassiert und bei der es Fälle im Osten der Bundesrepublik gab. Allerdings heißt es das schon seit Jahren. Doch es ist klar, dass die Jagd nach einem Ausbruch eine völlig andere wäre, schildert Landwehr. Käme es dazu, sagt er auch, "würden wir die Pacht aussetzen".