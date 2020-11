Von Christiane Barth und Tim Kegel

Sinsheim. Ein warmer Sonnentag im Herbst, Kinder toben auf der "Alla Hopp!"-Anlage, Jugendlichen-Grüppchen ziehen umher, Eltern plaudern auf den Bänken, es herrscht Gewimmel. Manchmal wird es laut. Das gewohnte Bild im Postgarten, seit es die "Bewegungs- und Begegnungsanlage" dort gibt. Üblich, wie auch die Proteste einer Handvoll Anwohner, die den Park wegen Ruhestörung, Sachbeschädigungen und Rangeleien mit Argusaugen beobachten. Dort herrscht Unverständnis ob des Treibens. Wasser auf die Mühlen der Gegner sind die seit Montag verschärften Corona-Kontaktbeschränkungen.

Erika Tremmel und einige ihrer Nachbarn sind in Aufruhr, wenn auch nicht erst seit Montag. Auch vor Gericht wurde schon versucht, gegen die Anlage vorzugehen: Tremmels Nachbarin müsse ihr Kosmetik-Institut schließen und vor dem Haus dürfe "die Post" abgehen: "Das kann es ja wohl nicht sein", sagt sie. Das Treiben will sie nun der Landesregierung melden: "Ich rufe jetzt in Stuttgart an und frage, ob das überhaupt zulässig ist."

Das Kosmetik-Institut, das zubleiben muss, gehört seit 46 Jahren Ingrid Kimberger. "Dass das hier aufbleibt, das ist eine bodenlose Frechheit", findet sie. Die Schließung ihres Betriebs – zum zweiten Mal in diesem Jahr – erscheine paradoxer, je häufiger sie aus dem Fenster schaut: "Bei mir laufen nicht Hunderte von Leuten durch, aber ich muss schließen." Im Postgarten würden "Hotspots" billigend in Kauf genommen: Besucher säßen bis abends auf der Anlage, feiernd und "ohne Mundschutz, ohne Hygiene". Kimberger klagt: "Das kann doch nicht sein."

Die Schließung der Bars, Lokale und Freizeiteinrichtungen sorgte für eine gewisse Sogwirkung der Anlage, zumindest bei trockenwarmem Wetter. Etwa 80 Menschen waren am Montagnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr auf dem weitläufigen Gelände unterwegs. Ähnlich wie Spielplätze ist der Postgarten nicht geschlossen. Die Landesregierung setze, wie es heißt, auf "das Verantwortungsbewusstsein der Erwachsenen". Diese müssten darauf achten, dass Abstände "zu anderen Familien bestmöglich" eingehalten werden und sich keine Pulks bilden. Ansammlungen mit mehr als zehn Personen und aus mehr als zwei Haushalten sind untersagt.

"Entsprechend hält sich die Stadt an die Vorgaben der Landesverordnung", rechtfertigt Rathaus-Sprecherin Melanie Wricke das Vorgehen auf der "Alla Hopp!"-Anlage. Das Geschehen werde, schildert Wricke, nicht sich selbst überlassen. Abstandsregeln, korrekter Gebrauch der Maske und Kontaktbeschränkungen würden bei Patrouillengängen kontrolliert, "in enger Abstimmung von Polizei und Ordnungsamt". Ob sich spielende Kinder, Jugendliche und deren Eltern daran halten, müsse "die Erfahrung zeigen", räumt Wricke ein: "Wir werden das Gelände im Lauf der Woche erst mal überwachen und sehen, wie das anläuft." Die sommerlichen Tage im November dürften schließlich auch gezählt und der Besucher-Andrang dann auch wieder rückläufig sein, schätzt sie.

Unterdessen geht der Blick der Gegner der Anlage über die Landesgrenze ins rheinland-pfälzische Rülzheim: Die dortige Anlage wurde am Montag geschlossen, "aus Gründen des Infektionsschutzes", wie die Gemeinde mitteilt. Man habe sich "schweren Herzens" zu diesem Schritt entschlossen. "Aufgrund der Tatsache", dass auf der Anlage "zahlreiche Personen zusammenkommen", sei dies "leider unumgänglich, um die Infektionsdynamik zu bekämpfen".