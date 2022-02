Sinsheim. (tk) Neuer Standort für ein Stück Sinsheimer Industriegeschichte: Die Werkzeugmaschinen Sinsheim – kurz: WMS und im Volksmund bei vielen Älteren immer noch "die Magdeburger" – zieht von der Werderstraße in die Neulandstraße um. Beim Spatenstich sprachen die Macher am Donnerstag von einer "erfreulichen kleinen Erfolgsgeschichte". Bis Ende Januar 2023 wollen Joachim Ernst und seine rund 40 Leute in die neuen Hallen einziehen.

Den alten Standort in der Weststadt nennen sie in der Belegschaft "unser Kaltlager". Zwar umweht den überwiegend aus den 1950er-Jahren stammenden Komplex eine gewisse Wirtschaftswunder-Nostalgie. Allerdings weht auch noch was ganz anderes: kalter Wind. Die alten Gebäude hätten "null Isolation", sagt Serviceleiter Markus Wojts und freut sich auf die neuen bei einer wärmenden Gulaschsuppe auf der Baustelle. Die Wege werden künftig kürzer, der Fußboden am neuen Standort beheizt. Geschäftsführer Ernst sagt, dass man künftig "massiv Energie sparen" und "wesentlich effizienter abarbeiten" könne.

Und: "Wir werden in Sinsheim bleiben." Ernst selbst stammt aus Mosbach, Wojts ist aus Darmstadt. Zwar räumt Ernst im Gespräch ein, dass er sich kurzzeitig auch in seiner Heimatstadt nach Flächen umgetan hat. Das Gros seiner Leute stammt aus Sinsheim und den Nachbargemeinden, viele lernten ihr Handwerk im Betrieb, einige Alte Hasen sogar zu Magdeburger-Zeiten. Also habe er die Gelegenheit während eines Besuchs der städtischen Wirtschaftsförderung beim Schopf gepackt. Nun erinnert sich Ernst: "Das lief sofort in die richtige Richtung."

Obwohl’s mit städtischen Flächen damals schwierig war, habe Oberbürgermeister Jörg Albrecht den Kontakt zu Layher-Liegenschaften hergestellt, schildert deren Geschäftsführer Lorenz Glück. Albrecht habe ihm geschildert, "dass ein Sinsheimer Unternehmen eine neue Heimat braucht". Dies sei "Wirtschaftsförderung gewesen, wie sie sein soll", sagt Glück in Richtung Albrecht, "nämlich als Chefsache".

Die WMS – mit deren Muttergesellschaft DVS Group mit Hauptsitz in Dietzenbach bei Frankfurt – passten in die Auswahl seiner Mieter, sagt Glück. Weil man "immer noch mittelständisch" und familiär sei, "aber in gewissen Dimensionen denken" könne. WMS wird Mieter, Layher lässt planen und bauen, hat die Heilbronner Böpple Bau als Partner ins Boot geholt. Auf dem rund 5600 Quadratmeter großen Grundstück nahe der Halle 6 entstehen in dritter Reihe rund 2300 Quadratmeter Lager- und Produktionsfläche mit Sozialräumen und weiteren 400 Quadratmetern Büros. Beheizt mit einer Wärmepumpe, Solaranlage auf dem Dach und nach dem KfW 55-Standard gebaut, legt das Investitionsvolumen bei rund 5,5 Millionen Euro. Ein Rückhaltebecken, das am Rand des Grundstücks entsteht, soll Dachflächenwasser vor dem Eintritt in den nahen Ilvesbach puffern.

Und auch eine Anekdote lieferte Glück mit: Festgezurrt habe man das Projekt zu Beginn telefonisch, aus dem Urlaub, als Glück mit DVS-Vorstand Dr. Christoph Müller-Mederer redete, der seinerzeit gerade verreist war. Beide erzählten auf der Baustelle, dass ihre Frauen im Hintergrund "den Kopf schüttelten". Doch angesichts der "wichtigen Funktion der weltweiten Leitung des Servicegeschäfts", die der DVS-Manager den Sinsheimern zuspricht, müsse man halt auch im Urlaub mal arbeiten. Ernst habe in den Verhandlungen für Sinsheim gekämpft "und nie die Energie und Motivation verloren", sagt Mederer. Im DVS-Verbund sei Sinsheim ein "Kern für den Service". Die WMS wartet und ergänzt Maschinen, etwa solche für Drehteile in der Autoindustrie. Einiges wird in Sinsheim erledigt, oft reisen Monteure auch an die Standorte solcher Anlagen, meist innerhalb Europas.

Das Grundstück, dessen Autobahnnähe dem Geschäftsbetrieb von WMS zupass kommt, war einst als Erweiterungsfläche für die Messe gedacht und wurde nach dem Abzug der Messen als Parkplatz bei Bundesligaspielen genutzt. Kein Thema beim Spatenstich war die Zukunft des frei werdenden jetzigen WMS-Standorts in der Werderstraße. Eine Frankfurter Investment- und Baugesellschaft plant dort ein – bei Anliegern nicht ganz unumstrittenes – Wohngebiet. Im Gespräch waren zuletzt bis zu 170 Wohnungen.