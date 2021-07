Von Tim Kegel

Sinsheim. Aufenthaltsqualität statt Bequemlichkeit: Am Karlsplatz werden 22 Parkplätze verschwinden und mit Sitzbänken, Pflanzkübeln und Steinbrocken ersetzt. Damit konnte eine fraktionsübergreifende Projektgruppe aus Mitgliedern des Kernstadt-Ausschusses im Gemeinderat ihr Interesse durchsetzen.

Ältere Menschen aus den Stadtteilen hätten sich über die Ortsvorsteher kritisch zum Vorhaben geäußert. Es brauche zentrumsnahe Parkplätze für Arztbesuche und Einkäufe – gerade in Zeiten des Internethandels. Den Parkplatz-Suchverkehr und die ewigen Wendemanöver in dem Viertel mit seinem Spielplatz werde man mit der Maßnahme kaum abstellen können; eine Verknappung könne das Problem sogar verstärken.

Der Provisorium-Charakter auf den Flächen könnte Erwartungen wecken, nach einer Neugestaltung des ganzen Platzes – die sich die Stadt aber in absehbarer Zeit niemals leisten kann. Und stehen Bänke und Kübel in dem Gebiet anstelle der Autos: Wer garantiert, dass sich dort nicht in den Abendstunden jene Klientel einfindet, die man als Gruppe eigentlich nirgends im Innenstadtbereich so richtig will – Kleinkriminelle, Autoposer, das Publikum der Spielhallen und Bars? All dies hielten Kritiker – unter ihnen auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht – dem Provisorium schon entgegen. Doch die Abstimmung über das Vorhaben fiel mit 20 Für- und elf Gegenstimmen bei zwei Enthaltungen deutlich aus. Argumentativ fest im Sattel, wurde vor dem Grundsatzbeschluss noch einmal diskutiert.

Dr. Jens Schellenberger – CDU-Rat und Mitglied der Projektgruppe – ließ den Sicherheitsaspekt nicht gelten. Beim Ortstermin will er "in einer halben Stunde ein Fahrzeug gezählt" haben; allerdings: Das Treffen hatte um 18 Uhr stattgefunden. Die Sicherheitsaspekte seien marginal, das Provisorium könne schnell schäbig aussehen. "Das geflügelte Wort, dass alles schöner ist als Autos – das meinen wir nicht unbedingt", sagte Schellenberger.

Klaus Gaude von den Freien Wählern, selbst Innenstadt-Händler, hob darauf ab, dass "zentrumsnahe Parkplätze nicht verloren" gehen würden; dass mit dem Projekt "kein Geld vertan" werde. Und dass der Einzelhandel die einst ähnlich umstrittene Fußgängerzone heute "nicht mehr missen" wolle.

Jens-Jochen Roth von der SPD betrachtet die Planung als Beispiel "für ein lebenswertes Sinsheim"; wie Eppingen und Bad Rappenau gebe es in Sinsheim "Pfunde in der Innenstadt", die man auch mit "Blick auf die Erlebnisregion" besser verkaufen müsse. Die Arbeit in einer Projektgruppe habe gezeigt: "Wir können was bewegen."

Anja Fürstenberger von der Grünen-Fraktion will "das Gewusel an Wartenden und Wendenden" mit Fußgängern und Radfahrern dazwischen durch einen Ort ersetzen, an dem man sich sicher bewegen und wohlfühlen kann. Die Gegend, sagte sie in einem mitreißenden Vortrag, fühle sich "nach Platz an, nicht nach Straße mit Gehweg", entsprechend verhielten sich die Passanten. Das Provisorium auf dem "hässlichen" Streifen könne man kreativ mit Leben füllen, ein öffentliches Bücherregal aufstellen oder "ein Stehcafé mit Flammkuchen und Musik" könne zur "Belebung der Innenstadt mit Menschen, nicht mit Verkehr" beitragen. Fürs Sterben der Innenstädte seien Faktoren wie hohe Mieten maßgeblicher als fehlende Parkplätze direkt vor der Ladentür.

Alexander Hertel von Aktiv-für-Sinsheim appellierte an die "Solidarität" der Ortsvorsteher; der Kernstadtausschuss, in dem das Projekt mit viel Engagement und "einer breiten Mehrheit" entwickelt worden war, sei im Grunde eine Art Ortschaftsrat der Innenstadt. Nach der Abstimmung dürfe "kein Graben entstehen". Auch Oberbürgermeister Albrecht sprach er direkt an: "Fördern Sie den Gestaltungswillen des Gemeinderats" und "einen kleinen Beitrag zur Verkehrsberuhigung".

Nach ersten Zusagen über rund 6000 Euro Sponsorengelder für das Vorhaben – als Gesamtkosten sind rund 27.000 Euro veranschlagt – sollen nun weitere Mittel akquiriert werden. Voraussichtlich im September geht es weiter.