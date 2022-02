Von Christian Beck

Sinsheim. Wer am GRN-Betreuungszentrum vorbeifährt, kann die Lücke in der Mauer kaum übersehen. Doch den Grund, warum der Schaden bislang noch nicht behoben wurde, sehen wohl die wenigsten. Weiter in Richtung Kernstadt befindet sich ein Portal in der Mauer, das in einen Erdkeller führt. Und was so gut wie niemand bemerkt haben dürfte, sind die Steinmetzarbeiten am Bogen, der das Tor zum Erdkeller überspannt. Sie sorgen nun dafür, dass der Plan zur Reparatur der Mauer möglicherweise nicht umgesetzt werden kann.

Grund für den Stillstand liegt laut GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger an diesem Portal, das sich einige Meter weiter in Richtung Kernstadt befindet. Foto: Christian Beck

Am 31. Januar 2021, vor etwas mehr als einem Jahr also, stürzte ein Teil der Mauer am Betreuungszentrum, auch Kreispflege genannt, ein. Dass dabei niemand verletzt wurde, liegt wohl zu einem großen Teil daran, dass sich das Unglück an einem Sonntag gegen 8 Uhr ereignete. Es gab seit Jahren Hinweise, dass die Mauer nicht im besten Zustand ist. Starke Regenfälle sorgten dann wohl dafür, dass sie auf einer Breite von mehreren Metern nachgab.

Dass so etwas noch einmal passiert, kann GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger nicht ausschließen, gerade in einer Zeit, in der mit mehr Regen zu rechnen ist. Eine gewisse Eile sei deshalb geboten. Vor diesem Hintergrund hat ein Ingenieurbüro die Mauer vermessen – daher rühren die pinkfarbenen Punkte auf der Mauer – und einen Plan zur Sanierung erstellt. Demnach sollte die Mauer auf ganzer Länge erneuert werden und künftig deutlich niedriger ausfallen. Der Hang dahinter sollte neu modelliert werden und somit deutlich flacher ausfallen. 1,5 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Ursprünglich war geplant, dass die Arbeit im vergangenen Jahr erledigt werden.

Doch in einem Brief des Landesdenkmalamts heißt es laut Burger: "Dieses Portal ist sehr wertvoll." Es sei "beste Renaissancearbeit, die wir in die Zeit vor dem Kloster datieren". Das Franziskanerkloster, das auf dem Gelände stand, wird auf das Jahr 1714 datiert. Dieser sehr alte Bogen mit den mal mehr, mal weniger gut erhaltenen Ornamenten muss also auf jeden Fall erhalten werden. Doch wenn die Mauer deutlich niedriger ausfällt, ist das nicht möglich. Burger hofft, dass das Portal an einer anderen Stelle erhalten werden kann. Ob das möglich ist, sei momentan aber noch unklar.

Das Portal ist mit Ornamenten versehen und muss laut Denkmalamt erhalten werden. Foto: Christian Beck

Unklar ist auch eine weitere Frage: Ist der Keller hinter dem Portal erhaltungswürdig? Das möchte das Landesdenkmalamt klären, dazu ist eine Begehung nötig. Doch hier gibt es laut Burger noch keinen Termin. Zur Arbeit des Denkmalamts möchte der GRN-Geschäftsführer nichts sagen, im Gespräch ist ihm jedoch anzumerken, dass er sich wünscht, dass der Entscheidungsprozess schneller vorankommt.

Der Keller, der sich momentan hinter einer eher unauffälligen Metalltür befindet, scheint so manches Geheimnis zu hüten. Er führt laut Burger 50 Meter in den Berg. Es fänden sich darin immer wieder zugemauerte Öffnungen, von denen niemand wisse, wohin sie führen. Und wie stabil der Bau noch ist, sei ebenfalls unklar.

Klar ist: Müsste der Keller ebenfalls erhalten werden, könnte die Mauer nicht niedriger gebaut werden, da somit der Keller zerstört würde. Was die Kosten für die Sanierung deutlich jenseits der veranschlagten 1,5 Millionen Euro treiben dürfte. Klar ist auch, dass dort länger gebaut werden muss, ganz egal, welche Variante schlussendlich umgesetzt wird. Burger schätzt den Bauzeitraum auf vier bis acht Wochen. Er hofft, dass in den Sommerferien die Bagger anrücken, zu einer Zeit, in der die Verkehrsbehinderungen geringer ausfallen. Denn für die Arbeiten müsse die Bundesstraße an dieser Stelle auf jeden Fall halbseitig gesperrt werden.