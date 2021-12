Von Tim Kegel

Sinsheim-Hilsbach. Der Laden ist ein Juwel für viele Hilsbacher. Aus allen Wolken fielen viele von ihnen, als die Nachricht im Dorf die Runde machte. Denn der kleine Supermarkt am Ortseingang mit dem etwas sperrigen Namen "Edeka – Kissel – nah und gut" wird zu Beginn des kommenden Jahres schließen. Und eine große Lücke hinterlassen.

Es gibt ältere Leute im Ort, die ihr Auto "nur deshalb noch anmelden, um in die ,Kette‘ zu fahren"; so schildert es Ortsvorsteher Martin Gund. Andere kämen zu Fuß oder mit dem Rollator dort hin. Alleinstehende Ältere seien jetzt aufgeschmissen, schildert Gund, doch nicht nur sie: "Dadurch verliert Hilsbach ein großes Stück seiner Lebensqualität."

Denn es ging nicht nur ums Einkaufen: Nachdem der Ort erst seine Sparkassen-Filiale, dann seine Gärtnerei verloren hat, war die "Kette" – die längst nicht mehr so heißt, aber alle so nennen – einer der letzten kleinen und wichtigen Treffpunkte. Auch aus den Nachbarorten Weiler und Adelshofen kamen Menschen dort hin, wenn sie etwas brauchten.

Bei einer Betriebsversammlung am 7. Dezember wurden die 16 Mitarbeiter über die Schließung zum 24. Februar informiert. Das Personal ist bei den Kunden überaus beliebt, die Atmosphäre gilt als familiär – hierfür sprechen auch 130 überwiegend positive Google-Rezensionen. Beim Landauer Unternehmen Kissel, das zehn Großmärkte und elf ländliche Nahversorger von der Süd- und Vorderpfalz bis in die Rheinebene betreibt, weiß man das und spricht von einer "sehr guten Zusammenarbeit". Nun werde versucht, das zum Teil auch aus dem Ort stammende Personal "zu halten", hieß es auf Anfrage, etwa in den Kissel-Märkten in Kronau oder Odenheim. Man trenne sich "nur schweren Herzens" vom "treuen Kundenstamm".

Doch der Weggang aus Hilsbach hat mehrere Ursachen, von denen man unter der Hand erfährt: Der Markt sei seit längerer Zeit – trotz regen Besuchs und eines Sortiments, das auch mehr als nur den täglichen Bedarf abdeckt – nicht rentabel gewesen. Das Gebäude ist sanierungsbebedürftig, Teile des Dachs sind undicht. Die technische Ausstattung des Markts mit Kassen und Kühltruhen ist veraltet, manches ist defekt. Fachleute schätzen den unmittelbaren Investitionsbedarf in beiden Bereichen auf insgesamt rund eine Million Euro.

Andererseits gingen einige im Ort bis vor Kurzem noch davon aus, dass der Markt saniert wird. Betreiber und Vermieter hätten hierzu wohl an einem Stang ziehen müssen. Warum dies zumindest bislang nicht passiert ist, ließ sich am Tag des Bekanntwerdens der Schließung nicht klären: Beim Vermieter gingen Anrufe ins Leere. Bei Kissel bat man um Verständnis, dass man "keine weiteren Aussagen machen" wolle zu den offenen Fragen, die sich gut informierte Kreise zur Zukunft der örtlichen Nahversorgung stellen.

Fragen, wie die zum Mietvertrag für die Immobilie, der erst im Jahr 2023 ausläuft und dessen kurze Laufzeit – bei Märkten sind 15-Jahres-Laufzeiten mit Erweiterungsoption durchaus Standard – der Planungssicherheit im Weg gestanden habe. Oder zu zwei Interessenten, die es für das Objekt gegeben habe, die aber wegen eines geplanten "Netto"-Markts im Nachbarort Elsenz abgesprungen seien. Ein offenes Geheimnis im Ort ist auch, dass Investoren mit privaten Flächen am Ortsrand Richtung Weiler liebäugeln und dort gerne einen Markt entstehen ließen. Der wohl frei werdende Standort bietet sich allein anhand der Grundstücksgröße und Nachbarsituation für Wohnbebauung an – auch hierzu muss man kein Prophet sein.

"Es ist eine Mischung aus vielem", sagte ein Kissel-Sprecher zum Weggang. Unstimmigkeiten zwischen Mieter und Vermieter als Ursache zu vermuten, sei "viel zu einfach". Ortsvorsteher Gund hofft, dass sich noch irgend etwas retten lässt: "Ein Leerstand nutzt niemandem was", sagt er und hofft "auf einen runden Tisch". Bei Kissel sah man allerdings "kaum Chancen". Zwar sei man Mittelständler und wolle nicht nur "die Zahlen auf dem Bildschirm betrachten". Man könne aber an einem defizitären Standort keine Investitionen stemmen, "die jahrelang Bauchweh verursachen".