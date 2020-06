Von Julian Buchner

Sinsheim. Es geht wieder los. Nach der Corona-Zwangspause bietet die Stadt Sinsheim ihren Kindern und Jugendlichen wieder einen Ort der Zusammenkunft. "Das Jugendhaus öffnet auf Abstand", beschreibt es dessen Leiter Thomas Herion. Die Schließung Anfang März kam für ihn plötzlich: "Wir waren mitten in der Planung und wollten in den darauffolgenden Tagen ein kreatives Bühnenprogramm aufführen." Alles wurde abgesagt, die Tore schlossen sich für die jungen Scharen, Pause war angesagt.

"Das war schlimm, da wir ja auch nicht wussten wann es überhaupt weitergeht." Doch das zweiköpfige Team legte nicht die Füße hoch: "Ärmel hochkrempeln und weiter geht’s." Der hauptamtlich Beschäftigte und seine Kollegin im Freiwilligen Sozialen Jahr räumten auf, misteten aus, sie strichen Wände, bezogen die Billard-Tische mit neuem Stoff. Auch die Bestuhlung wurde geändert, alles auf Abstand getrimmt. Dinge, die er während des laufenden Betriebes nicht schaffen würde. Die Zeit sei wie im Flug vergangen. Im Hintergrund hatte man mit der Stadt Sinsheim an einem Konzept gearbeitet.

"Es war klar, dass irgendwann die Lockerung kommen musste", spätestens als Schulen und Geschäfte sukzessive wieder öffneten war dem Tandem klar – es muss schnell gehen. Zwei Tage nachdem Herion von der "Verordnungs-Lockerung" erfuhr, konnte auch das Jugendhaus wieder öffnen. Das Programm wurde abgespeckt und die Besucherzahl reduziert: Fortan durften zeitgleich nur noch zehn Besucher die Räume im Wiesental betreten. "Die Vorschrift hat aber so ihre Tücken" unterstreicht der Jugendhausleiter und nimmt Bezug auf das sogenannte "Nachfüllen und Durchmischen".

Thomas Herions. Foto: Buchner

"Wenn einer der zehn Besucher geht, müssen wir warten, bis auch die anderen gegangen sind. Wir können nicht einfach wieder neue Jugendliche hereinlassen." Mit dem klassischen Gedanke eines Jugendhauses hätte das Thomas Herion zufolge nichts zu tun. Auch viele Aktivitäten sind nicht mehr möglich, Brettspiele nicht erlaubt, ebenso Tischfußball und der Aufenthalt in einem "Chill-Raum". Man käme sich sonst zu Nah.

Weiterhin möglich hingegen die Nutzung der Computer, die Sitzgelegenheiten "mit integriertem Mindestabstand", sowie Billard und Konsolenspiele. Die Gaming-Controller, Queues und Computer würden nach der Benutzung desinfiziert werden. "Hygiene hat Priorität" verdeutlicht Herion.

Das ist auch das oberste Gebot beim Einlass der Jugendlichen. "Sie müssen, nachdem ihnen die Tür geöffnet wurde, ihre Hände waschen, desinfizieren und ein Formular mit ihren persönlichen Daten ausfüllen. Das dient im Infektions- und Quarantänefall der Nachvollziehbarkeit". Abstand ist ein Thema in den Räumen, denen man "Dicht-an-Dicht" auf die Fahne schreiben könnte.

Hin und wieder komme es zwar vor, dass die Kinder und Jugendlichen das neue Gebot brechen, doch es werde immer wieder darauf hingewiesen und ermahnt. So hatte man anfangs noch mit einer Informationsveranstaltung in kleiner Runde um Verständnis geworben. "Viele finden es blöd, haben Unverständnis", aber in der jetzigen Situation bleibe keine andere Wahl. Dennoch, der Ton sei überwiegend positiv. So bat das Team die Jugend in den sozialen Medien um Teilnahme an Umfragen. Ein mehrheitlicher Teil derer hatte sich sogar zum Tragen von Masken beim Aufenthalt im Inneren bereit erklärt. "Das war alles vor der Lockerung und rein als Umfragewert gedacht."

Eine Maskenpflicht bestehe im Jugendhaus nicht. Durchaus gut werde das Programm von den Kindern und Jugendlichen angenommen. Die Kapazitäten wären immer ausgelastet, es scheint zu klappen.

Reservierungen statt freiem, unverbindlichem Eintritt – ein Konzept, das man in der Planungsphase schnell wieder verworfen hatte. Herion ist sich sicher, es wäre zu Buchungen gekommen, die letztlich nicht wahrgenommen worden wären. "Wenn einer sagt er kommt und erscheint dann noch nicht, ist das unfair den anderen gegenüber."

Wann es wieder normal weitergehe, klinkt sich der Jugendreferent der Stadt, Markus Bosler, in das Gespräch ein, sei noch ungewiss. "Auf Landesebene wird viel diskutiert, die Umsetzung ist noch offen. Gerade auch wegen der bevorstehenden Ferienfreizeit-Angebote." Man versuche ein für Eltern wie Kinder verlässliches Konzept zu erarbeiten, welches schließlich auch das Jugendhaus betreffe. Im Gespräch seien Teilnehmerzahlen von 100 Personen. "Momentan steht und fällt aber alles mit den Infektionszahlen", verdeutlicht Bosler.

Einen Lichtblick kann der Jugendhausleiter Thomas Herion zum Schluss aber geben: "Ab nächster Wochen dürfen wieder 20 Besucher zeitgleich zu uns kommen."