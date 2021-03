Von Tim Kegel

Sinsheim. 387 Platzverweise, 600 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung, außerdem neun Straftaten sowie Kontrollen von 1561 Personen und 460 Fahrzeugen. So lautet die Bilanz der Polizei in Zahlen, nachdem zwischen 3500 und 5000 Personen am 28. März in der Sinsheimer Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben.

Die Aufarbeitung der "Querdenken"-Demo war schwierig, der Einsatz komplex – auch wegen der, wie bereits berichtet, "sehr heterogenen" Zusammensetzung der Demonstranten, wie es bereits am Nachmittag bei der Polizei hieß. Erschwerend hinzu kam, dass sich das Geschehen – neben der genehmigten Kundgebung auf dem Sinsheimer Festplatz – auf andere Schauplätze verlagerte.

Erst am späten Sonntagabend hatte die Polizei dieses Geschehen ausgewertet und konnte Zahlen nennen und Einsatzdetails bekannt geben. Etwa, dass es unter dem von vielen als überwiegend friedlich wahrgenommenen Publikum offenbar doch auch Schlachtenbummler und Provokateure gab. Hier ist unter anderem von einer gefährlichen Körperverletzung an einem Polizeibeamten die Rede; zwei Ermittlungsverfahren seien wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte eingeleitet worden; es habe außerdem Beleidigungen gegen Beamte und einen Verstoß gegen das Waffengesetz gegeben.

Die Versammlung der rund 800 Personen auf dem Festplatz sei "überwiegend störungsfrei" abgelaufen. Als es vor dem Gelände eng zu werden drohte, hätten Einsatzleitung und Ordnungsamt die Personen nachträglich auf das Gelände gelassen, weil die Verdichtung "unter dem Gesichtspunkt des Infektionsschutzes" zu groß geworden sei.

"Starken, auch überregionalen Anreiseverkehr" mit Autos, Bussen und dem Nahverkehr habe man bereits am Morgen festgestellt. Als die genehmigte Personenzahl erreicht war, habe man das Einsatzkonzept "flexibel angepasst" und Anreisende am Bahnhof und den Autobahnabfahrten abgewiesen; kurz wurde die Autobahnabfahrt Sinsheim-Süd gesperrt. Heikel wurde es, als Personen über die Bahngleise zum Veranstaltungsort liefen – nun wurde der Bahnverkehr zwischen Heilbronn und Heidelberg von 13.15 Uhr bis gegen 16.45 Uhr eingestellt und ein Ersatzverkehr eingerichtet. Später seien die Züge im Bereich Sinsheim "nur noch auf Sicht" gefahren. Mehrfach wurden Straßen gesperrt. Abgewiesene Teilnehmer hätten sich daraufhin an verschiedenen Orten immer wieder zu größeren Gruppen mit bis zu mehreren hundert Personen versammelt, die aufgelöst wurden.

Ein Antrag einer Gruppe für eine Spontan-Versammlung wurde vom Ordnungsamt nicht genehmigt. Eine der größten Gruppen lieferte sich über die Gleise am Bahnhof Wortgefechte mit jungen Gegendemonstranten. Als sich die Gruppe nach mehrmaliger Aufforderung nicht auflöste, nahm die Polizei die Personalien aller Teilnehmer auf – es waren 500 Personen. Platzverweise folgten, Anzeigen wurden geschrieben.

Auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein, der sich ein Bild vor Ort machte, hatte einen Zug erwischt, der "in Sinsheim plötzlich nicht angehalten hat". Als größere Gruppen in Richtung Innenstadt zogen, zeigte er sich entsetzt. Ähnlich klang Helmut Göschel, langjähriger Stadtrat aus Sinsheim und Ex-Landtagsabgeordneter der SPD; die bevölkerte Bahnhofstraße nannte er "Chaostage in Sinsheim". Eine Anwohnerin am Kirchplatz wusste am Montag von einer Gruppe, die laut Naziparolen grölend durch die Altstadt gelaufen sei. In einer "WhatsApp"-Gruppe wird Übereinstimmendes berichtet.