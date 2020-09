Von Christian Beck

Sinsheim. Es ist einer der letzten Bausteine im Sanierungsgebiet Wiesental: Das Parkhaus, direkt hinter der Dr.-Sieber-Halle gelegen, ist fertig. Für rund sechs Millionen Euro sind hier 271 Stellplätze auf fünf Geschossen entstanden. Laut Verwaltung sollen so Parkmöglichkeiten in Zentrumsnähe geschaffen werden, der Parksuchverkehr soll aber aus der Innenstadt verschwinden.

Der Weg bis zur Einweihung am Montagmittag war laut Oberbürgermeister Jörg Albrecht nicht ganz einfach: Ein Teil des Grundstücks habe die Stadt erst kaufen müssen, dann fand sich lange keine passende Baufirma. Der Spatenstich am 21. Januar 2019 hätte eigentlich deutlich früher erfolgen sollen. Beim Bau lief es laut Stadtwerke-Leiter Andreas Uhler dann besser: Zeitlich wie preislich sei man im Plan geblieben. Allerdings ereignete sich ein spektakulärer Unfall: Ein Abschnitt einer Rampe hatte bei Arbeiten im März dieses Jahres nachgegeben. Neben einer großen Menge feuchten Betons fielen zwei Arbeiter ein Stockwerk tiefer. Doch sie hatten großes Glück und wurden nur leicht verletzt.

Wer nun zu Fuß oder mit dem Auto im Parkhaus unterwegs ist, merkt: Viele Bereiche heben sich positiv von anderen Parkhäusern ab. Im Treppenhaus wurde Naturstein verlegt. Die Parkplätze sind mit 2,60 Meter recht breit. Und auch auf den Rampen und in den Kurven geht es in einigen anderen Parkhäusern deutlich enger zu. Boden und Decke sind in einem hellen Farbton gestrichen, überall ist es hell. Letzteres soll dazu beitragen, dass dort "keine Angsträume entstehen", sagt Uhler. Jeder soll sich in dem rund um die Uhr geöffneten Parkhaus wohl fühlen, auch Frauen: Für sie gibt es im EG zehn eigens eingerichtete Parkplätze.

Gegenüber befinden sich vier Ladestationen für Elektroautos. Dr. Thorsten Seeker, der selbst ein solches fährt, machte sich gleich mit der Funktionsweise vertraut: Bis zu 22 Kilowatt fließen dort, die Kilowattstunde kostet 39 Cent.

Hinter dem goldfarbenen Streckmetall der Fassade sind Lärmschutzelemente verbaut, damit Geräusche aus dem Parkhaus nicht zum danebenliegenden Katharinenstift herüberdröhnen. Auch im Inneren hallt es kaum. Zudem gelangen durch die Fassade ein wenig Tageslicht sowie Frischluft in den Zweckbau, sodass auf eine Belüftungsanlage verzichtet werden konnte. Und auch die oberste Rampe hat versteckte Technik zu bieten: Da sich das oberste Parkdeck unter freiem Himmel befindet, kann die Auffahrt beheizt werden, sodass sie bei Eis und Schnee sicher befahrbar bleibt. Auf dem Dach des Parkhauses ist eine Fotovoltaikanlage verbaut. Der so gewonnene Strom wird im Parkhaus verbraucht.

Rund 2,5 Millionen Euro Zuschuss kommen vom Land. Die Parkgebühren orientieren sich an den anderen Parkhäusern: Von 8 bis 18 Uhr kosten 20 Minuten 20 Cent, eine Stunde also 60 Cent, der Tageshöchstsatz liegt bei sechs Euro. So könnten die laufenden Kosten beglichen werden, erklärt der OB. Doch Geld werde damit keines verdient. Voraussichtlich im Oktober soll sich der Gemeinderat aber mit den Parkgebühren in der Stadt auseinandersetzen.

Damit es nicht wie in manchen Parkhäusern stinkt und verdreckt, sollen die "Mannheimer Parkhausbetriebe" regelmäßig kontrollieren. "So ein Parkhaus ist eine Aufgabe", räumt Uhler ein. Außerdem gibt es dort viele Kameras – "solche die man sieht, und solche, die man nicht sieht", verrät Uhler. Bis im Parkhaus viele Autos stehen, werde es noch dauern, vermutet der Stadtwerke-Leiter. Doch der Bau werde sich etablieren. Erst recht, wenn in der Dr.-Sieber-Halle wieder mehr Veranstaltungen stattfinden. Bei derartigen Großveranstaltungen, zu denen viele Leute zur gleichen Zeit kommen oder gehen, lässt sich auch einstellen, ob von den drei Ein- und Ausfahrten zwei zur Ein- oder Ausfahrt genutzt werden. Nur der Wunsch von Gemeinderat Alexander Hertel nach einem direkten Zugang zur Dr.-Sieber-Halle für Regentage blieb unerfüllt. Laut Baudezernent Tobias Schutz wäre das nicht sinnvoll umsetzbar gewesen.