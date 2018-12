Das Geburtshilfeteam freut sich gemeinsam mit Familie Jallow aus Namibia über das 1000. Baby an der GRN-Klinik Sinsheim in diesem Jahr (von links): Claire Manuela Baer, Pflegedienstleiterin, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin Andrea Würdinger, Dr. Thomas Schumacher, Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, die frischgebackenen Eltern mit Baby sowie Thorsten Großstück, stellvertretender Klinikleiter. Foto: GRN

Sinsheim. (zg) Das 1000. Baby in der GRN-Klinik kam am 29. November auf die Welt. Mutter und Kind sind wohlauf, der Kleine sei "gesund und proper", berichtet Dr. Thomas Schumacher, Ärztlicher Direktor der Klinik und Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe. 2018 ist damit das dritte Jahr in Folge, in dem an der Klinik die Marke von 1000 Neugeborenen überschritten wird - laut Schumacher ein Indiz für die Beliebtheit der als "babyfreundlich" zertifizierten Klinik.

"Wir sind bekannt dafür, dass wir von Anfang an eine intensive Eltern-Kind-Beziehung fördern und neben der medizinischen Expertise zahlreiche Kurse rund um die Geburt anbieten, die den jungen Familien den Einstieg ins Familienleben erleichtern." Dazu trage ein Team von Hebammen, Ärzten, Kinderkrankenschwestern sowie Still- und Laktationsberaterinnen bei.