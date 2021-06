Von Anjoulih Pawelka

Helmstadt-Bargen/Epfenbach. Dürfen Eltern für ihre Kinder Luftfilter anschaffen, wenn die Schule diese nicht zur Verfügung stellt? In der Grafeneck-Schule in Helmstadt-Bargen mit Außenstelle in Epfenbach heißt die Antwort "Nein".

Diese Erfahrung musste Elternvertreter Heiko Heiß kürzlich machen. Er hat sich im Auftrag der Eltern der 5. Klasse mit der Schule in Verbindung gesetzt und gefragt, ob es nicht möglich wäre, dass die Schule Luftfilter anschafft. So müssten die Klassenräume nicht dauergelüftet werden und die Kinder in diesem Winter nicht noch einmal ein "zweites Lüftungsdesaster" erleben. Heiß berichtet, dass die Kinder vergangenes Jahr teilweise mit Decken im Klassenzimmer saßen und sich der Raum in der Zweigstelle in Epfenbach nicht mehr richtig aufgeheizt habe. Mit Hinblick auf die Abstandsregeln, die bei voller Klassenstärke oftmals nicht eingehalten werden können, erscheinen den Eltern Luftfilter eine sinnvolle und sichere Lösung. Doch die Schule habe für diese Anschaffungen kein Geld, gab es als Antwort. Heiß wurde gesagt, dass der Schule die Hände gebunden seien. Daher wurde er dann an die Gemeinde verwiesen.

Man habe sich erst einmal auf die Digitalisierung konzentriert und dafür alle Fördergelder eingesetzt, erklärt Hauptamtsleiter Joachim Weschbach. So hat die Gemeinde als Schulträger zum Beispiel W-Lan Zugangspunkte verstärkt oder 60 I-Pads gekauft. Er findet außerdem: die "Methode lüften ist besser". So erfolge der Luftaustausch schneller. Außerdem bräuchte man zumindest in den Altbauklassenzimmern in Helmstadt-Bargen so große Geräte, dass der dadurch entstehende Lärm den Unterricht stören würde. Mit Hinblick auf die kalte Jahreszeit sagt er: "Der Winter ist noch eine Weile hin." Man müsse den Pandemieverlauf beobachten. Würde das Land beispielsweise die Schulkinder dann wieder in den Fernunterricht schicken, seien die Luftfilter überflüssig. Längerfristig zu planen sei in der Pandemie sowieso schwer. Die Gemeinde sei schon froh, wenn sie zwei Wochen im Voraus planen könne.

Damit die Schule keine Kosten hat, wollten die Eltern der 5. Klasse für ihre Schützlinge selbst einen Luftfilter kaufen, diesen warten und sogar den Strom für das Gerät bezahlen. Rund 350 Euro würde das favorisierte Gerät kosten. Doch die Gemeinde hat das abgelehnt. Für lediglich ein Klassenzimmer sei das schwer, sagt Weschbach. Wenn es genügend Luftfilter für alle gebe, könne man über so eine Spende reden. Auf die Frage, warum die Grundschule in Bargen über Luftfilter verfügt, sagt der Hauptamtsleiter, dass dies damit zusammenhängt, dass die Schule durch den Freundeskreis digital bereits "auf sehr gutem Niveau" gewesen sei und die Gelder daher für andere Dinge ausgegeben werden konnten.

Doch Heiß gibt nicht auf. Er hat sich auch an die Gemeinde Epfenbach gewendet und dort um Hilfe gebeten. Immerhin hat die Verwaltung hier schon Geld für Luftfilter in der Grundschule bezuschusst. Direktor Tobias Liebig-Cardinale ist mit den sieben Geräten, die seit September in den Räumen der Schule stehen, zufrieden. Auch weil sie eine integrierte CO2-Ampel haben, die anzeigt, wann gelüftet werden sollte. Denn wenn alle Kinder im Klassenzimmer sind, kommen die Geräte an ihre Grenzen. Die Erfahrung des Winters hat gezeigt, dass sie das Lüften nicht ersetzen, aber eine sinnvolle Ergänzung bieten können. Dass es bisher keinen Corona-Ausbruch gab, dessen Ursprung auf die Schule zurückzuführen ist, sieht der Direktor auch als Verdienst der Luftfilter.

Dass diese Geräte bald auch in Klassenzimmern der Außenstelle der Grafeneck-Schule in Epfenbach stehen, scheint derzeit unwahrscheinlich. Denn Bürgermeister Joachim Bösenecker verweist auf den Schulträger, also die Gemeinde Helmstadt-Bargen, die diese Geräte zur Verfügung stellen müsste. Er tue sich schwer, Dinge zu genehmigen, die der Schulträger ablehnt. Außerdem sei jetzt ja Sommer. Da könne man "fröhlich lüften".