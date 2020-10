Sinsheim. (cbe) Der duale Studiengang "Climate Change Management & Engineering", zu deutsch "Umgang mit dem Klimawandel & Ingenieurwesen", wird in diesem Wintersemester zum ersten Mal an der SRH-Hochschule Heidelberg angeboten. Mit zwölf jungen Männern und Frauen ist die Gruppe überschaubar. Einer von ihnen ist der 20-jährige Sebastian Ender. Praxispartner des Sinsheimers ist die Stadtverwaltung. Hier soll sich Ender in den kommenden dreieinhalb Jahren unter anderem um den Energieverbrauch kümmern.

"Ich bin interessiert am Klimaschutz", erklärt der eher ruhige junge Mann. Bei den "Fridays for Future"-Demonstrationen habe er nicht teilgenommen, erklärt er auf Nachfrage. "Wir müssen unterscheiden zwischen dem tatsächlich Messbaren und der Politik", betont sein Ausbilder, der Baudezernent Tobias Schutz. Man dürfe seine Stelle nicht mit der eines Klimaschutzmanagers vergleichen – auch wenn es in Sinsheim durchaus Aufgaben für einen solchen gibt, sagt Schutz. Dass Ender sich für diesen Studiengang entschieden hat, liegt ihm zufolge daran, dass sein "Interesse aus der Ingenieursrichtung" kommt. Und dass die Wahl unter den 14 Bewerbern auf ihn gefallen ist, liegt unter anderem an seinen guten Noten in Mathe, erklärt Schutz.

An der Hochschule lerne er momentan, "wie das Klima, das wir schützen sollen, überhaupt funktioniert". Bei dem Studiengang handelt es sich laut Schutz um eine Kombination aus Geografie, Geologie, Psychologie, Architektur und viel Mathe sowie Physik. Doch was macht Ender die kommenden Jahre in seinen Praxisphasen in Sinsheim? Er wird unter anderem in den Abteilungen Hoch- und Tiefbau sowie EDV und bei den Stadtwerken arbeiten. Dabei soll er beispielsweise herausfinden, wie und wo Energie eingespart werden kann. Zum Beispiel bei Gebäuden. Konkret geht es dabei um Strom und Gas. Schutz wünscht sich einen kommunalen Energiebericht, er hofft, dass somit CO2 und damit auch Geld eingespart werden kann. Und auch an das Thema "klimaneutrale Baugebiete" soll sich der Student wagen.

Dass Ender seine Praxisphasen in Sinsheim absolviert, sei auch ein "ideeller Invest" der Stadt. Und es sei etwas Besonderes, denn die Stadt sei der mit Abstand kleinste Praxispartner. Enders Kommilitonen sind unter anderem bei den Stadtverwaltungen Heidelberg und Mannheim sowie beim Rhein-Neckar-Kreis und beim Landkreis Karlsruhe.

In Zukunft sei es in Sinsheim grundsätzlich möglich und sinnvoll, eine klimaschutzangepasste Stadtplanung zu betreiben. Beispielsweise, indem die Ideen der sogenannten Schwammstadt umgesetzt werden. Dabei wird Regenwasser soweit wie möglich aufgefangen, zum Beispiel in Zisternen. Bei Bedarf könnten damit dann Pflanzen und Bäume gegossen werden. Und es sei sinnvoll, mehr Grün in die Stadt zu bringen, beispielsweise, indem Bäume gepflanzt sowie Dächer und Fassen begrünt werden. Dies trage zu einer Verbesserung des Kleinklimas bei. Kritiker sagen dazu, dass dies in Sinsheim leicht umzusetzen sei, weil sich diesbezüglich bisher kaum etwas getan hat. Schutz möchte es positiver formulieren: "Wir erkennen es und handeln dementsprechend."

Ob Ender hier noch mitwirkt, ist unklar. Schutz glaubt zwar, dass es in Zukunft viele Einsatzgebiete für jemanden seines Studiengangs in Sinsheim gibt. Er sagt auf Nachfrage aber auch: "Ich glaube, dass es schwierig ist, ihm hier dauerhaft einen Arbeitsplatz anzubieten." Und fügt sogleich hinzu: "Es würde uns aber freuen, wenn er hier bleibt."