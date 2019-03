Von Gabi Muth

Massenbachhausen. Nur einen Spaltbreit war das Fenster ins weltweite Netz bislang geöffnet. Das soll sich nun ändern. Denn die Telekom gab jetzt den Startschuss für die Versorgung der Leintalgemeinde mit Glasfasertechnik. Wer künftig surfen will, dem stehen Bandbreiten von bis zu hundert Megabyte zur Verfügung. Doch zunächst werden vom Subunternehmer Firma Leonhard Weiss aus Satteldorf die Leerrohre für die hoch entwickelte Technik in den Untergrund verlegt.

"Das Thema Breitband bewegt momentan die Menschen landauf, landab", sagte Bürgermeister Nico Morast. So auch in Massenbachhausen. Immer wieder haben sich Internetnutzer an ihn gewendet, waren unzufrieden mit der Netzleistung vor Ort. Umso mehr freut es den Gemeindechef, dass die Telekom sich nun entschieden hat, im Eigenausbau die Kommune mit Glasfaserleitungen zu versorgen. "Kommunikation und Breitband - nichts hat sich in den letzten zehn Jahren stärker verändert", betonte Volker Ackermann, Regionalmanager im Industrievertrieb der Telekom. Um die Technik an den Endkunden zu bringen, wird zunächst von Schwaigern her kommend das Kabel nach Massenbachhausen gelegt und hier acht neue Verteilergehäuse aufgebaut. Jedes dieser sogenannten Multifunktionsgehäuse wird mit der Glasfaser, dem zurzeit schnellsten Übertragungsmedium der Welt, angefahren. Von dort aus geht es über die bestehenden Kupferkabel in die Haushalte der Internetnutzer.

Voraussichtlich ab April 2018 können rund 1600 Haushalte von der neuen Technik profitieren. Dann sind die Internetnutzer in der Leintalgemeinde nahezu flächendeckend mit einem VDSL-Anschluss versorgt. VDSL steht für Very High Speed Digital Subscriber Line und bedeutet eine sehr schnelle digitale Leitung. Das Kommunikationsunternehmen wird zudem seine neueste Technik einsetzen und den Datenturbo Vectoring auf das Kupferkabel aufsetzen. "Dann haben wir maximal 100 Mbit pro Sekunde, die übertragen werden - abhängig davon, wie weit der Verteiler vom Wohngebäude weg ist", so Ackermann. Die Entfernung vom Verteiler zum Wohnungsanschluss soll dabei höchstens 500 Meter betragen.

Auch wenn die Telekom jetzt mit ihrem Ausbau in Vorleistung geht, soll das in Sachen Datenautobahn nicht das einzige Standbein in Massenbachhausen sein. Die Kommune hat aus dem Förderprogramm Gigabit-Gesellschaft 50.000 Euro erhalten und will damit einen kommunalen Masterplan zum Thema Breitbandausbau erstellen lassen.