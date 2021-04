Sinsheim. (jubu/cbe) "Das hätte viel schlimmer ausgehen können", sagt Andreas Uhler. Der Stadtwerke-Leiter ist bemüht, das Positive in dem negativen Ereignis zu sehen. In der Waschhalle des Stadtwerke-Geländes in der Dührener Straße hat es am Dienstag gebrannt, um 6.35 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Bei dem Feuer wurde ein Fahrzeug zerstört, ein weiteres beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150 000 bis 200 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fakt ist laut Uhler: Der Brand ging von einem der Fahrzeuge aus. "Aber wir hatten Glück, dass es passiert ist, als schon Mitarbeiter vor Ort waren", berichtet er. So konnte schnell reagiert werden, und die danebenliegende Feuerwehr hatte es ohnehin nicht weit. Dementsprechend rasch vor Ort waren die Floriansjünger und konnten den Brand nach Angaben eines Feuerwehr-Sprechers schnell unter Kontrolle bringen: Laut Polizei war das Feuer um 7.15 Uhr gelöscht. Dennoch war wegen der anfänglich starken Rauchentwicklung und unklaren Lage Gesamtalarm für die städtische Wehr ausgerufen worden. Eine dunkle Rauchsäule war zu Sonnenaufgang weithin sichtbar.

Die Polizei spricht von einer "großen Hitzeentwicklung", wodurch erheblicher Schaden in der Halle entstanden sei. Laut Uhler muss eines der Fahrzeuge ersetzt werden, ein sogenannter Multigeräteträger, der mit verschiedenen Anbeiteilen ausgerüstet werden kann. Beim zweiten Fahrzeug sei unklar, ob eine Reparatur möglich ist. Zunächst sei das aber kein Problem, es gebe noch andere Fahrzeuge, die diese Arbeiten ebenfalls erledigen können. Eventuell werde man sich ein Leihfahrzeug besorgen, bis ein neues beschafft ist. Warum das Fahrzeug gebrannt hat, ist laut Uhler momentan unklar. Es sei an dem Tag aber noch nicht benutzt worden.

Laut dem Stadtwerke-Leiter wurde die neben der Waschhalle liegende Werkstatt verraucht. Nun muss eine Fachfirma alles reinigen, erklärt Baudezernent Tobias Schutz. Untersuchungen am Dienstagnachmittag hätten gezeigt, dass die Statik des Gebäudes nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Eventuell müsse das Dach abgedichtet werden. Seit Jahren wird das Stadtwerke-Areal abschnittsweise saniert, dies ist auch im Bereich der Waschhalle und Werkstatt vorgesehen. Schutz spricht von Glück, dass es in einem Bereich gebrannt hat, der noch nicht saniert wurde.

Update: Dienstag, 20. April 2021, 18.30 Uhr