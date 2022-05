1281 Unterschriften für den Erhalt der Elsenzhalle hat Oberbürgermeister Jörg Albrecht am Freitag von Vertretern des SPD-Stadtrates entgegengenommen. Foto: Alexander Becker

Sinsheim. (abc) Seitdem die Elsenzhalle vor fast zwei Jahren aufgrund von Bau- und Sicherheitsmängeln gesperrt wurde, fragen sich die Sinsheimer, was mit dem Gebäude geschehen soll. Die SPD-Fraktion des Gemeinderates setzt sich für den Erhalt der Elsenzhalle ein und hat in den zurückliegenden Wochen 1281 Unterschriften von Bürgern gesammelt, die dieses Vorhaben unterstützen. Am Freitagmorgen hat der Vorsitzende des SPD-Stadtverbandes, Michael Kaestel, Oberbürgermeister Jörg Albrecht die entsprechenden Formulare übergeben – und gleichzeitig um Details bezüglich des aktuellen Sachstandes gebeten.

"Es ist noch keine Entscheidung gefallen", stellte Albrecht zunächst gegenüber Kaestel klar, der von den Stadträten Michael Czink und Klaudia Nagelpusch begleitet wurde. Das Trio nahm dies wohlwollend auf, doch bekräftigte Czink die Befürchtung seitens der SPD-Fraktion, dass nach den bisherigen Erörterungen im Gemeinderat noch vor den Sommerferien dort eine Entscheidung hätte angedacht sein können. Und da man mit dem Wunsch, die Elsenzhalle zu erhalten, innerhalb des Gremiums alleine dastehe, haben man sich letztendlich zu der Unterschriftenaktion entschlossen. "Um frühzeitig abzuklären, wie die Sinsheimer Bürgerschaft zu dem Thema steht", erklärte Czink.

Im Rathaus arbeitet man an einem städtebaulichen Konzept, das am 7. Juli vorgestellt werden soll. "Wenn das Entwicklungskonzept fertig ist, wäre eine Bürgerbeteiligung oder eventuell sogar ein Bürgerentscheid denkbar", stellte Albrecht weitere basisdemokratische Aktionen in den Raum, um als Weiterführung der Unterschriftenaktion den Rückhalt innerhalb der Sinsheimer Bevölkerung für bauliche Veränderungen innerhalb des Wiesentals zu ermitteln.

"Es geht hier längst nicht nur um die Elsenzhalle", verwies der Oberbürgermeister auf die gesamte Bandbreite des angedachten städtebaulichen Großprojektes, von denen es aber zuvor mit der Errichtung des neuen Feuerwehrhauses auf dem ehemaligen Autobahnpolizei-Areal sowie dem Umbau der Kraichgau-Realschule noch zwei weitere gibt. Trotzdem drängt die Zeit, da die für das Sanierungsgebiet gedachten Fördermittel bis 2025 abgerufen werden müssen.

Daher hatte die Grünen-Fraktion Ende April die Unterschriftenaktion der SPD gerügt: "Leider werden derzeit nicht sehr sachgemäße Informationen in der Sinsheimer Öffentlichkeit verbreitet, welche sich vor allem gegen den Abriss der maroden Elsenzhalle richten sollen und unserer Meinung nach die Entwicklung dieses wichtigen Innenstadtbereichs wesentlich verzögern", hieß es damals in einer Pressemitteilung. "Wir wehren uns entschieden dagegen, dass die SPD falsch informiert", distanzierte sich Czink von den offenbar gegen seine Fraktion gerichteten Vorwürfen. Vielmehr forderte er, dass die Bevölkerung künftig noch mehr in den Entscheidungsprozess rund um die Elsenzhalle eingebunden wird.