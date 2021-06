Sinsheim-Waldangelloch. (jubu) Auf einem Wiesengrundstück zwischen den Ortsteilen Waldangelloch und Angelbachtal ist am Sonntagnachmittag ein Bauwagen in Brand geraten. Die Rettungskräfte waren um 17.10 Uhr in die Michelfelder Straße gerufen worden. Den Angaben der Feuerwehr zufolge sollen mehrere Gasflaschen explodiert sein. Anwohner aus beiden Orten hatten die Explosionen und den Rauch gemeldet.

Die eingesetzten Kräfte aus Angelbachtal und Waldangelloch hatten das Feuer rasch unter Kontrolle. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens oder Verletzte lagen am Sonntagabend noch keine Angaben vor.