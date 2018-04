Sinsheim. (tk) Ändert die Badewelt ihre Strategie im Umgang mit Pärchen, die sich eine Umkleide teilen? Nachdem der so genannte "Kabinen-Sex-Fall" vor dem Sinsheimer Amtsgericht kürzlich in einem Vergleich endete, wurde die Verhandlung eines zweiten, ähnlich gelagerten Falls am gestrigen Dienstag kurzfristig abgesagt. Grund: Die Badewelt hat die Klage zurückgezogen, wie das Gericht auf Nachfrage der RNZ bestätigt hat.

Noch in der vergangenen Woche hatte der Wellness-Tempel für eine Welle der Empörung gesorgt und Badefreunde in sozialen Netzwerken und auf der Facebook-Seite der RNZ auf die Palme gebracht: Kritiker der Badewelt sprachen von Prüderie und Bespitzelung. Gar nicht prüde gebe sich die Badewelt hingegen, wenn es um ihre Textilfrei-Events mit so genannten "romantischen Cocoon-Muschel"-Liegen im Lounge-Bereich gehe. Gepaart mit Angeboten wie dem "prickelnden Verwöhnpaket" werde Erotik regelrecht provoziert, glauben Besucher aus den Werbeslogans der Therme heraus zu lesen.

Einem Paar aus der Pfalz warf man zuletzt nicht nur den Verstoß gegen die Hausordnung durch Teilung der Kabine vor, sondern auch, dort Sex gehabt zu haben, und brummte den Mittzwanzigern eine saftige Bearbeitungsgebühr von über 600 Euro auf, welche diese nicht zahlten. Inzwischen wurden etliche ähnliche Fälle bekannt; Betroffene haben sich im Internet bereits vernetzt.

Zwei von ihnen hätten gestern vor Gericht stehen sollen, doch die beim ersten Fall noch bevölkerten Gerichtsflure blieben leer. Aus dem Platzen des Prozesses ließen sich "keine Schlüsse ziehen", sagte Gerichtssprecher Georg Piehler. Da es sich um einen Zivilprozess, "wenn auch mit großem öffentlichem Interesse", handle, kenne man die Hintergründe der außergerichtlichen Einigung nicht. "Es gibt keinen Gewinner", sagt Piehler, der als Richter den ersten und womöglich letzten dieser Fälle verhandelt und damals eindringlich darauf hingewirkt hatte, es bei Vergleichen beider Parteien zu belassen; einhergehend lediglich mit Hausverboten. "Dann wäre doch der Kittel geflickt", wird Piehler zitiert.

Die Rücknahme der Klage durch die Badewelt erfolgte kurzfristig: Wie die RNZ erfuhr, gingen sowohl das angeklagte Pärchen als auch das Amtsgericht noch am späten gestrigen Vormittag davon aus, dass die um 14 Uhr angesetzte Verhandlung stattfindet. Prozessbeobachter hätten von der Absage erfahren, als diese sich bereits auf den Weg nach Sinsheim gemacht hätten. Grund der Rücknahme sei, wie auch beim ersten Fall, gewesen, dass ein von der Badewelt ausgesprochenes Hausverbot akzeptiert worden sei.